掌握創新契機 國泰人壽、國泰產險勇奪保險信望愛獎19大獎

國泰人壽、國泰產險5日勇奪「2025保險信望愛獎」12項特優、5項優選及2項保險人氣王，不僅發揮保險業核心職能，提供專業保險服務，更洞察客戶需求融入創意設計商品，並致力於保險教育、普惠金融與公平待客，發揮社會責任與永續影響力，成果屢獲各界肯定，透過實際行動陪伴大眾，期許成為台灣社會重要的安定力量。

國泰人壽肩負超過2,000萬張保單的責任，陪伴超過800萬保戶走過人生重要階段，秉持「以人為本」的理念，提供貼近保戶需求的保險商品與服務。在公司類獎項，國壽橫掃「最佳商品創意獎」、「最佳保險專業獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳整合傳播獎」及「最佳通訊處獎」等，榮獲8項特優、3項優選及1項保險人氣王。其中，國壽以「美利康愛利率變動型美元終身保險（定期給付型）（外溢型）」榮獲「最佳商品創意獎」，洞察中高齡族群需求，獨創利變壽險結合新式治療提前給付的選擇權，涵蓋業界最廣新式治療範圍，攜手異業提供免疫細胞儲存服務，結合「FitBack 健康吧」健促計劃，一張保單滿足資產傳承、儲備先進醫療帳戶及健康促進三大需求。

此外，國壽將「人才培育」視為核心競爭力，以「自學、共學、共享」方式，落實「團隊協作的企業價值、持續精進本職學能、科技輔助工作效能、企業永續」四大驅動策略，年投入逾9億元培訓費用，致力打造金融人才生態系，榮獲「最佳保險專業獎」特優；推動多元教育啟發未來人才，提倡身心健康促進，培育潛力新秀協助職涯順利接軌，榮獲「最佳保險教育貢獻獎」特優；以核心專業職能成為國人健康財富最佳守護者，落實國際倡議與淨零轉型，並以多項公益專案縮短資源落差，榮獲「最佳社會責任獎」優選。而勇奪「最佳通訊處獎」特優的展南縣通訊處經理張瑞文感性表示：「多年前我曾親眼見證父親參加信望愛獎頒獎典禮，如今自己率領近百人團隊親臨現場，站上舞台接受這份榮譽，深具傳承意義。」展南縣通訊處不僅業績優異，更擅長培育年輕新人，打造堅實團隊文化，成為業界人才培育的典範。

在個人獎項方面，由國壽資深副總經理孫至德以長遠的視角布局，從內部文化塑造、技術基礎建設到新商業模式的開創，帶領國壽打造以健康生態、數位轉型與AI協作為核心的全方位保險服務，榮獲「最佳專業顧問獎壽險內勤組」特優；副總經理林國壽則以積極落實「永續保障力」結合保險專業與公益行動，帶領中南部業務夥伴發揮保險的溫暖力量，獲頒「最佳保險成就獎」特優、業務經理鄧米珠以專業守護、真誠服精神，用保險為保戶人生家庭築起安心防線，勇奪「最佳專業顧問獎壽險外勤組」特優、業務襄理楊明德積極投入守護偏鄉孩童的課後輔導班或輔導中心，榮獲「最佳社會貢獻獎」優選，展現國泰優秀人才的保險專業與服務多元創新。

國泰產險則以發揚「保險保障 損害防阻」核心職能，繳出耀眼成績，榮獲公司類「最佳保險專業獎」、「最佳商品創意獎」、「最佳社會責任獎」、「最佳整合傳播獎」、「最佳通訊處獎」及個人類「最佳專業顧問獎」，共4項特優、2項優選及1項保險人氣王，融合專業表現及實踐社會關懷精神，獲得保險產學界專家高度評價與肯定。

國泰產險重視人才，視為公司永續經營的重要資產，積極建置數位、塑才、自學學習型組織制度，營造專業、自主的學習環境，訂定各種進修與專業證照的獎勵制度，提升保險專業競爭力，榮獲「最佳保險專業獎」特優；同時，致力於高齡及身心障礙者權益保障，推動友善服務環境，秉持公平待客原則，推出導盲犬專屬保險，涵蓋醫療、責任、意外傷害的完整保障，藉此分擔視障者的醫療負擔，榮獲「最佳商品創意獎」優選。

國泰產險亦遵循SBTi及RE100等國際永續倡議，以「協助創造綠色環境」為願景，期能透過各項綠色行動方案發揮影響力，成功獲得「最佳社會責任獎」特優肯定；持續實踐「全齡損防教育」之藍圖，舉辦「不意外系列」損害防阻專案活動，參與教育部與台北市政府主辦校園安全特展，以「零事故研究所 安全不WAY懼」為主題，結合AR、VR與桌遊等數位教具，推廣全齡交通安全教育，活動三日吸引逾3,800人次參與，社群觸及破萬，展現保險專業結合教育創新的影響力，成為本屆唯一入圍並榮獲「最佳整合傳播獎」優選的產險公司。

國泰榮獲多項「保險信望愛獎」的卓越表現，不僅是對國泰人壽、國泰產險長期努力的肯定，更是為勇敢創新、服務體驗注入強大動能。未來，國泰將延續「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神，一起攜手向前，與社會大眾共創美好未來。