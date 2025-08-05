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2025保險信望愛獎揭曉 三商美邦人壽奪下9項殊榮

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
2025保險信望愛獎揭曉，三商美邦人壽奪下9項殊榮。三商美邦人壽／提供
2025保險信望愛獎揭曉，三商美邦人壽奪下9項殊榮。三商美邦人壽／提供

由《現代保險教育事務基金會》主辦的2025年第27屆「保險信望愛獎」，於5日舉行頒獎典禮，今年三商美邦人壽（2867）共獲9個獎項肯定。本屆獲獎包含「最佳社會責任獎」、「最佳保險成就獎—1489通訊處王素勤總監」、「最佳社會貢獻獎—1520通訊處林忠億業務經理」等大獎；優選部分，獲頒「最佳保險專業獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳通訊處獎—1501通訊處」、「最佳專業顧問獎—16111通訊處劉佩淇業務經理」、「最佳社會貢獻獎—1656通訊處呂祥滕處經理」，優異表現有目共睹。

三商美邦人壽為實踐永續金融及聯合國SDGs永續發展指標，近年於「普惠金融教育推動」與「投入生態保育及社區服務」等面向均有創新積極作為。不僅連兩年舉辦「理財金頭腦養成計劃」，將金融理財知識及風險的觀念，傳遞給偏鄉學童；更與警政署刑事警察局合作，去年辦理共80場全年齡層的公益防詐/識詐講座，全方位構築民眾防詐意識。而永續作為則是以「減塑」、「減廢」及「減碳」三面向為主軸，與NGO團體合作，辦理二手物資募集、淨灘、濕地保育及植樹等志工活動，號召同仁與保戶響應，2024年總計參與114場公益活動。本屆也是三商美邦人壽連續十一年榮獲保險信望愛「最佳社會責任獎」大獎的肯定。

除了舉辦全年齡層的反詐騙金融宣導，三商美邦人壽因應高齡化社會的需求，辦理多場長照講座，協助民眾了解長期照護的重要性及相關保險規劃，讓每個家庭都能更安心地面對未來挑戰。並透過保戶理財講座與保戶子女夏令營，傳遞風險管理、儲蓄、投資、公益捐贈及金融詐騙辨識等重要財商觀念。拉近民眾與金融保險的距離，得到「最佳保險教育貢獻獎」。

三商美邦致力提供保戶全方位優質的保險服務，長期關注於保險科技的應用與發展，近期與健保署合作，於「健保快易通｜健康存摺」APP功能中設置「三商美邦人壽」保單查詢服務、並開通LINE官方帳號個人化服務綁定功能，保戶可更快速便利地檢視自身保障內容；同時在業務員訓練上，課程內容豐富多元、優化數位工具，提高客戶服務品質，並在商品設計上，針對不同客群，開發差異化商品，聚焦高齡化社會的長照需求以及投資型保險商品，再搭配業務員高專業性的銷售服務，持續精進各方面的發展，因而本屆再度榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳通路策略獎」的肯定。

同時三商美邦的保險商品—「滿健康終身醫療健康保險」獲得觀眾票選得到「最有創意商品人氣獎」壽險組第二名。該項商品提供靈活運用的醫療限額、納入多項手術及處置項目，並有外溢回饋設計，是個一加一大於二的綜合型醫療終身健康保險商品。

三商美邦人壽業務精英今年亦表現十分傑出，榮獲「最佳保險成就獎」等5項獎項的肯定，每位獲獎的業務同仁以客戶需求為出發，立志為保戶提供最優質的服務，貫徹「一句承諾 一生的朋友」品牌精神，各方面的表現均受評審的青睞，獲得肯定實至名歸。未來三商美邦人壽將持續用行動實現對保戶及社會的承諾，努力朝向「最能創造價值的專業壽險公司」的目標邁進。

保險 三商美邦人壽

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