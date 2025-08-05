南山人壽、南山產物 抱走2025保險信望愛獎11座獎項

2025保險信望愛獎5日舉行頒獎典禮，南山人壽、南山產物作為保險業領導品牌及推動永續健康議題的先驅，積極參與各項公益活動、落實保險價值轉型與專業人才培育，獲得評審青睞，一舉拿下4項大獎、7項優選，共計抱回11項殊榮。未來，南山人壽與南山產物將持續以關懷為核心價值，結合保險業核心能力，積極推動及參與各項公益活動，同時擁抱金融科技與創新理念，發揮企業的社會影響力，共同打造健康幸福的臺灣社會。

保險是永續的事業，在邁向超高齡社會的路上，南山人壽與南山產物持續從創新商品與服務出發，推動保險價值轉型，走向事前健康促進，為保戶、社會與環境積累健康資本，深獲各界肯定。在甫公布的2025保險信望愛獎中，南山人壽在壽險組榮獲4項大獎，包含「最佳社會責任獎」、「最佳專業顧問獎-內勤組」、「最佳保險成就獎」以及「最佳通訊處獎」；５項優選部分，則包含「最佳保險專業獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳社會貢獻獎」、「最佳專業顧問獎-外勤組」、「最佳通訊處獎」；子公司南山產物也在產險組表現亮眼，得到「最佳社會責任獎」與「最佳保險專業獎」２項優選，共計抱回11座獎項。

南山人壽表示，在公益關懷層面，以南山人壽慈善金會為平台，透過遍布全臺的服務網絡，深入社區發掘在地需求，提供資源與協助，並以健康關懷為首要任務，發展出三大主軸，且成效卓著：

另外，南山人壽也持續提升壽險從業人員各項專業能力，以「數位賦能」、「服務賦能」兩大轉型核心策略，分群量身打造專屬訓練內容，多元手法培育「健康守護青年軍」及數位思維應用人才，更積極推動CFP®及AFP考照接軌國際，MDRT會員人數連4年破千人，2024年全球排名第11，創下南山人壽歷年最佳成績。另外，針對社會大眾、保戶、校園學生等，南山人壽也透過多樣化管道與不同社群、族群進行有效溝通，教育宣導各項保險觀念，促進知識共享與普及。

南山產物則表示，在實踐社會責任方面，以保險本業為基礎，提供弱勢族群在財產保障上的需求，推出全台首張財產保險微型保單「微型火災不便費用保險」結合南山人壽慈善基金會，透過集體投保與全額補助方式，讓低收入與中低收入戶無須負擔保費，即可獲得火災事故後的即時經濟支援。自2023年10月上路後，已陸續與九個縣市完成合作，包括屏東縣、新竹縣、澎湖縣、基隆市、南投縣、彰化縣、台南市、嘉義市、台東縣，提供超過19萬名民眾保障，並建立「快速理賠機制」，率先導入現場給付保險金的模式，親赴災區關懷保戶，協助穩定生活、重建信心，讓保險真正發揮社會安全網的功能。

而在保險專業發展方面，南山產物致力強化保險職人養成，推動訓練制度模組化，涵蓋新人訓練、通識課程、專業模組與主管研習等階段，並結合數位學習工具與訓練成效評估機制，提升整體組織韌性，打造完整職涯路徑。

面對超高齡社會所帶來的影響，南山人壽及南山產物矢志成為守護客戶的終生夥伴，落實公平待客原則，捍衛保戶的幸福與保障，同時也呼籲各界，從個人、生活、社會、企業與環境等五大面向，累積永續健康的成果，讓未來 有備而來。