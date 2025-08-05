追求創新表現 新光人壽獲保險信望愛七項肯定

由現代保險教育事務基金會主辦的第27屆「保險信望愛獎」，5日舉辦頒獎典禮，新光人壽長期專注保險本質，從組織經營、企業社會責任、整合傳播、保險教育推廣等各方面不斷追求創新表現，勇奪「最佳社會責任獎」、「最佳保險教育貢獻獎」、「最佳商品創意獎」、「最佳通路策略獎」、「最佳通訊處獎-斗六通訊處」共５項大獎，並榮獲「最佳保險專業獎」、「最佳整合傳播獎」２項優選。

新光人壽響應聯合國永續發展目標(SDGs)，推動新光企業志工服務計畫，鼓勵內、外勤同仁一同投入公益服務，結合三大公益主軸「全人發展」、「健康促進」、「環境永續」，開展社區參與，透過多種企業自辦活動，將守護精神延伸到社會角落。連續4年入選「道瓊永續世界指數(DJSI World)」成分股，2024年榮獲全球保險業第一名，充分展現推動社會公益永續發展的豐碩成果，第25度榮獲「最佳社會責任獎」，實力備受肯定。

2024年台灣「醫療費用」年增率達4.7%，現有的1.2萬項醫材中，更有近3成需要病患差額給付或全額自費。「新光人壽醫材寶一年期健康保險附約」鎖定國人常見的9大醫材理賠項目，例如人工水晶體、膝關節、心臟支架等，並且率先納入俗稱「骨水泥」的椎體成形術，受理年齡為0至65歲，投保後可保證續保至80歲，為保戶建構完整健康保障防護網，榮獲本次「最佳商品創意獎」殊榮。

新光人壽秉持普惠金融理念，長期致力於金融保險養成教育，兒少階段首重認識風險保障的觀念，將趣味、專業融入各式課程及活動；面對大專青年族群的培育，以專業師資授課及企業實習等計畫，建立專業人才培養管道；透過舉辦多元化講座、企業社群及發行保戶刊物等方式，推動社會金融教育，亦積極與政府及民間團體合作，消弭資訊落差，協助大眾深刻體會到金融理財及保險規劃真諦，獲得「最佳保險教育貢獻獎」肯定。

新光人壽2024年展開60年來最大規模組織重塑計畫，為吸引更多新血加入，以「來新光，開人生獨特的光」為主題，用幽默生動的方式展示新壽「高自由、高獎酬、高後援、高包容」的獨特職場優勢，廣邀Z世代職場新鮮人及轉職者加入業務菁英團隊，推出後成功創造品牌討論度，對品牌曝光與業務招募推動有顯著效益，新進業務員數為前一年度的1.54倍，且為近三年最高，榮獲本屆「最佳整合傳播獎」。

壽險業經營首重人才，新光人壽以職能導向建構培訓體系，系統化培育優秀保險專業人才與業務菁英團隊。因應業務轉型行銷制，推動「珍珠計畫」雙教練制度，形塑共好學習型組織氛圍。新光人壽培訓方式豐富多元，提供線上數位結合線下實體的O2O壽險營銷學程、網路聯播早會等多元學習平台及引進多媒體互動培訓工具，並積極推動國際理財證照(RFC)累計714位業界排名第一，培訓成果豐碩，榮獲「最佳保險專業獎」實至名歸。

面對激烈的通路競爭，新光人壽以創新通路策略積極提升與外部通路的合作黏著度，開發多元新型態商品，滿足銀行、保經代公司等合作夥伴之需求，穩健擴展銷售版圖。內部通路方面，團險業務員制度進行優化轉型，提升團險業績及盈餘；電銷團隊積極招募新血，同時推動商品轉型主力銷售長年期意外險主約，提供既有客戶更多元的保障外，亦顯著提升電銷通路創造的契約服務邊際（CSM），2024年新契約保費收入較2023年成長34.7%，CSM則提升21.5%，實現穩健成長並締造亮眼績效。多元通路持續深化通路策略與產品創新，攜手通路夥伴共創持續成長的保險市場新局，榮獲「最佳保險專業獎」。

新光人壽樹立「創新、服務、誠信、回饋」四大經營理念，持續提供客戶更優質的金融保險服務，滿足保障需求，發展永續性的社會事業，體現保險的價值與真諦。