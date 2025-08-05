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美對台232條款將出爐 金管會：金融體系抗壓強

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

美國對台最終關稅將揭牌，市場關注對金融業衝擊。金管會表示，整體金融業資產品質穩健，影響可控，尤其6月底保險業流動性資產達1兆1,224億元高點，流動性無虞，金管會將密切關注美方關稅協商和232條款，督促各金融業落實風控。

銀行業方面，銀行局主秘張嘉魁指出，國銀已納入多元情境進行壓力測試，包含利率、匯率、股市與物價變動等，評估資產品質與風險承擔能力仍屬穩健，可持續發揮金融中介功能；也與其他部會建立跨部會協商平台，確保銀行挺產業的資金不斷鏈。

保險業方面，保險局副局長蔡火炎表示，關稅影響主要來兩大部分，一、市場風險：利率、匯率和股市。保險業多持債券部位，並多放在「採攤銷後成本」（AC部位）評價，較不受利率走勢影響。

匯率部分，金管會已准業者釋出責準金、採用外價金新制、RBC採匯率半年均價等三大措施，減緩匯率衝擊；股市則認為長期應會回歸基本面，將會關注股市波動影響。

二、流動性風險。截至6月底，壽險業流動性資產（含銀行存款）達新台幣1兆1,224億元，整體並無流動性壓力。

至於證券與期貨商，證期局副局長黃厚銘指出，投資國內有價證券部位占資產比重分別僅2.86%與0.39%，受股市波動影響有限。券商與期貨商已強化自營調整機制與風險控管，投信業則因禁止投資有價證券，幾無相關曝險。

金管會強調，將持續掌握美國關稅政策動向，並督促金融業做好風險應變與資訊揭露，確保金融穩定與產業資金暢通。

匯率 保險 金管會 232條款

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