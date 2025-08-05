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公勝保經獲《保險信望愛獎》7項殊榮 展現卓越實力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
公勝保經於第27屆保險信望愛獎項中榮獲七項殊榮，在董事長蔡聖威（右）與總經理陳德成（左）帶領下，朝「業務專業化、團隊菁英化、客群高端化」努力。公勝保經／提供
公勝保經於第27屆保險信望愛獎項中榮獲七項殊榮，在董事長蔡聖威（右）與總經理陳德成（左）帶領下，朝「業務專業化、團隊菁英化、客群高端化」努力。公勝保經／提供

素有保險奧斯卡獎美譽的《保險信望愛獎》，第27屆頒獎典禮於5日假台北國際會議中心精彩舉行，公勝保經（6028）本屆再度繳出亮眼成績。

公勝保經積極推動企業、夥伴轉型，建立一流菁英業務團隊，透過數位賦能提升業務競爭力，榮獲「最佳保險專業獎」。深耕公益行動，落實公益型企業使命，號召業務夥伴投入志工服務，榮獲「最佳社會責任獎」。推展普惠金融，針對財務脆弱家庭及弱勢族群朋友，進行理財基本觀念的建立，培養金融風險抵抗力，榮獲「最佳保險教育貢獻獎」。由簡大鈞業務協理所率領的桃園業務中心榮獲「最佳通訊處獎」、何英翰業務副總榮獲「最佳社會貢獻獎」、郭莉芳資深協理榮獲「最佳專業顧問獎(壽險內勤組)」、蕭家君資深體系總監榮獲「最佳專業顧問獎(壽險外勤組)」，共計7項殊榮，展現卓越實力，居業界之冠。

公勝保經董事長蔡聖威表示，感謝主辦單位現代保險教育事務基金會籌辦，以及各位評審對公勝保經的肯定。公勝保經穩健經營發展，積極推動夥伴轉型，朝「業務專業化、團隊菁英化、客群高端化」努力，連續7年穩坐《中華徵信所》評鑑保險經紀人業第1名、在《2025台灣大型企業排名TOP 5000》中躍升500強，企業經營績效卓越；此外在百萬圓桌協會（MDRT）公布的2025年全球百大公司排行中，申請人數連2年位居台灣保經業第1名，從客戶的保險與風險守護，進階到財富管理與傳承，努力落實透過專業且完善的規劃幫助人們守護摯愛、創造身價、傳承財富，實現美滿豐盈的人生的企業使命。

作為產業的領航者，公勝保經聚焦專業培訓計劃，投入大量資源，建構實戰培訓系統，深化個人與團隊的實力；鼓勵業務夥伴考取國際專業證照，積極推動RFC認證財務顧問師、RFA退休理財規劃顧問、RFP美國註冊財務策劃師，AFP理財規劃顧問、CFP®國際認證高級理財規劃顧問五大證照，持證人數1,060人次為業界第一。響應全球永續發展趨勢、善用保險科技創新縮短作業程序、提高服務效率，公勝保經提供適切的保險服務，業務夥伴使用相關作業系統，深化業務夥伴在客戶服務上的經營；推動行動投保，串接21家產壽險公司，提升對保戶服務體驗與業務的滿意度，榮獲「最佳保險專業獎」。

保險是面對未來的不確定性所採取風險管理行動，公勝保經向社會大眾推廣風險保障，除了透過理財講座向校園學子、一般大眾推廣保險與理財觀念外，也年年舉辦公勝盃公益路跑活動，透過路跑活動宣傳維持運動習慣的重要，鼓勵民眾規律運動降低罹病率以達到事前預防效益，滿足風險保障與健康管理的多元需求，榮獲「最佳保險教育貢獻獎」。深耕公益行動，公益推動聚焦四大面向：社會關懷、運動支持、藝文推廣與環境永續，公益推動面向更豐富多元。亦發揮社會關懷影響力，2024年度創造逾48,000公益影響人次，陪伴36個公益團體，辦理76場志工服務，投入963人次，服務時數逾3,800小時，榮獲「最佳社會責任獎」。

公勝保經面對未來的挑戰與市場變化，持續培植優秀的業務夥伴，提供保戶全面性的保障與退休規劃；關懷弱勢族群，持續以專業與溫度投入更多公益行動；強化公司治理，穩健經營，提供專業、創新且溫暖的客戶服務，朝向「成為金融產業最受信賴的標竿品牌」願景邁進。

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