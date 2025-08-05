保誠人壽獲2025保險信望愛獎三大獎項肯定 打造三明治族首選品牌

台灣保險業年度盛事「保險信望愛獎」於5日舉行頒獎典禮，保誠人壽憑藉長期深耕社會責任、商品創新與品牌傳播三大領域的卓越表現，一舉榮獲「最佳商品創新獎」、「最佳社會責任獎」及「最佳整合傳播獎」三項優選殊榮，由總經理王慰慈代表出席授獎。

作為三明治族的首選保險公司，保誠人壽長期以調查深入了解他們的需求，除了提供能協助三明治族因應不同人生階段的保險商品外，也注重以有效的行銷活動推廣保障觀念，此外也把對消費者的關心擴散至所在的社區。保誠人壽總經理王慰慈表示：「感謝評審的肯定，保險的價值，不只是保障，更是責任的實踐與信任的累積。保誠人壽將持續運用金融專業推動社會共好，從兒童教育、心理健康，到家庭保障、健康保護，不斷創新與深化保險服務，實踐『保障每個人生，誠就每個未來』的承諾。」

榮獲「最佳整合傳播獎」的「MeWe 一起好幸福」品牌計畫，聚焦台灣高壓多工的三明治族群體，保誠人壽自2022年起持續深耕品牌策略，從三明治族調查與影片、到幸福胖卡巡迴與保戶專屬活動，結合數據分析三明治族的想忘與擔憂，以廣告、網路及實體活動推廣「先照顧好自己，才能照顧好家人」的價值主張，透過H.E.A.R.四大保障主軸（Health健康保障、Education子女教育、Asset Planning & Transferring資產規劃與傳承、Retirement樂活退休），協助三明治了解如何建立適合的保障規劃，成功觸動消費者心靈，其中廣告影片在網路上的觀看數更超過五百萬人次 ，品牌知名度更比前年度成長5.8%。

除了用心與消費者溝通，保誠人壽藉由分析消費者需求，推出創新商品以滿足高齡社會下的消費者需求。隨著平均餘命逐年延長，中高齡民眾正積極規劃第二人生，其中對健康與經濟的雙重風險尤為關注，而癌症更是最令人憂心的議題之一。榮獲2025「最佳商品創新獎」的「珍心愛護防癌健康保險」即針對此需求設計，提供三大理賠項目，包括癌症（初期或輕度）保險金、癌症（重度）保險金及特定癌症（重度）保險金，投保年齡延後至最高78歲，最高續保可至90歲。商品亦包含外溢機制，若被保險人於契約有效期間提供健康檢查報告並符合標準，即可於次一保單年度起享有3%保費折減，鼓勵民眾重視健康、提早預防。

關心在地社區亦是保誠人壽長期努力的一環，作為國內唯一一家提倡保護兒童的保險公司，以多元化活動擴散對社會的影響力。保誠人壽2001年起即攜手家扶基金會啟動「星願娃公益計畫」，提供心理重建與偏鄉交通車資源，迄今已幫助逾33,000名兒童； 2012年推出「CHA-CHING兒童理財教育計畫」，截至目前培育超過3,000位理財教師、影響近9萬名學童，成為台灣兒童財金素養推廣的標竿；並自2020年推行「i寶 保護兒童 誠就未來」，發表《兒童幸福白皮書》、《幸福指數》等，串聯數位安全、情緒教育與心理健康議題，打造具系統性與跨界合作力的公益模式。

保誠人壽將持續秉持「保障每個人生，誠就每個未來」理念，從商品設計、社會公益到整合傳播全面進化，為台灣家庭與社會提供更具前瞻性、溫度與韌性的保險支持，同時將攜手更多公部門與跨界夥伴，打造更具韌性的社會幸福網絡，成為最值得信賴的人生夥伴。