保險業界最高榮譽獎項 第11屆台灣保險卓越獎入圍名單一次看
被譽為保險業界國家級獎項的台灣保險卓越獎，經過多個月的參賽與評選，在保險業界的期盼下，於5日公布各獎項入圍名單，共有26家公司獲得入圍。頒獎典禮將訂於2025年8月27日下午2時假福華國際文教會館2樓卓越堂隆重舉行。
本屆參選十分熱烈，共計有40家公司（壽險17家、產險12家、輔助人11家）、159件作品（壽險69件、產險61件、輔助人29件）參加角逐。評審委員會共邀請35位學者專家及社會賢達依獎項分組評審，於評審過程秉持客觀、公正、超然原則，針對各獎項參選公司所提供之量化指標、質化資料歷經嚴謹的初審、複審、複審簡報及決審，最終選出各獎項之入圍公司。
第十一屆台灣保險卓越獎以「永續創新 共創卓越」為主題，主視覺以綠色地球為核心，象徵保險產業對ESG永續責任的重視，金色光軌串連全球與獎項標誌，象徵創新力量推動產業進步成長，以期共創保險業美好未來。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言