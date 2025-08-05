保險業界最高榮譽獎項 第11屆台灣保險卓越獎入圍名單一次看

被譽為保險業界國家級獎項的台灣保險卓越獎，經過多個月的參賽與評選，在保險業界的期盼下，於5日公布各獎項入圍名單，共有26家公司獲得入圍。頒獎典禮將訂於2025年8月27日下午2時假福華國際文教會館2樓卓越堂隆重舉行。

本屆參選十分熱烈，共計有40家公司（壽險17家、產險12家、輔助人11家）、159件作品（壽險69件、產險61件、輔助人29件）參加角逐。評審委員會共邀請35位學者專家及社會賢達依獎項分組評審，於評審過程秉持客觀、公正、超然原則，針對各獎項參選公司所提供之量化指標、質化資料歷經嚴謹的初審、複審、複審簡報及決審，最終選出各獎項之入圍公司。