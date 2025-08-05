快訊

台灣科技大廠「內鬼案」層出不窮 台積電不止一次

美「232條款」關稅箭在弦上！恐衝擊台廠近兩成營收 五大慘業出爐

念金變念經！少林寺新方丈上任三把火 福利驟減爆僧人離職潮

保險業界最高榮譽獎項 第11屆台灣保險卓越獎入圍名單一次看

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
保單示意圖。圖／AI生成
保單示意圖。圖／AI生成

被譽為保險業界國家級獎項的台灣保險卓越獎，經過多個月的參賽與評選，在保險業界的期盼下，於5日公布各獎項入圍名單，共有26家公司獲得入圍。頒獎典禮將訂於2025年8月27日下午2時假福華國際文教會館2樓卓越堂隆重舉行。

本屆參選十分熱烈，共計有40家公司（壽險17家、產險12家、輔助人11家）、159件作品（壽險69件、產險61件、輔助人29件）參加角逐。評審委員會共邀請35位學者專家及社會賢達依獎項分組評審，於評審過程秉持客觀、公正、超然原則，針對各獎項參選公司所提供之量化指標、質化資料歷經嚴謹的初審、複審、複審簡報及決審，最終選出各獎項之入圍公司。

第十一屆台灣保險卓越獎以「永續創新 共創卓越」為主題，主視覺以綠色地球為核心，象徵保險產業對ESG永續責任的重視，金色光軌串連全球與獎項標誌，象徵創新力量推動產業進步成長，以期共創保險業美好未來。

第十一屆台灣保險卓越獎入圍名單。保發中心／提供
第十一屆台灣保險卓越獎入圍名單。保發中心／提供
第十一屆台灣保險卓越獎入圍名單。保發中心／提供
第十一屆台灣保險卓越獎入圍名單。保發中心／提供

保險 產險 壽險

延伸閱讀

表現分歧！6月國內壽險海外資產回升 外銀海外資產下滑

台股強彈 外資、壽險抬轎

攜手農業永續 農業部、威剛科技簽ESG備忘錄

全球獎金最高的木雕賽！三義木雕館公布優勝入圍名單 仍是兩岸大PK

相關新聞

新台幣小貶0.9分 央行：支撐強勁升值條件目前沒有

股匯不同調，台股今天隨美股勁揚，不過新台幣因美元指數反彈，匯價隨亞幣走弱，今天收盤收29.927元，微貶0.9分。央行外...

點頭了！金管會宣布同意 永豐金證券合併台灣匯立證券

金管會今日宣布同意永豐金證券合併台灣匯立證券，對此金管會指出，永豐金證券主要為擴大經紀業務規模及競爭力而推動該合併案，已...

保險業界最高榮譽獎項 第11屆台灣保險卓越獎入圍名單一次看

被譽為保險業界國家級獎項的台灣保險卓越獎，經過多個月的參賽與評選，在保險業界的期盼下，於5日公布各獎項入圍名單，共有26...

外資7月淨匯入50億美元 2021年以來同期最大

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會表示，整體外資7月單月淨匯入50.42億美元，創2021年以來同期最大、單月第1...

7月外匯存底減少5.63億美元…仍居世界第四 央行曝原因

中央銀行今天公布最新外匯存底統計，7月外匯存底持續減少5.63億美元，來到5978.69億美元，仍居世界第四。中央銀行表...

央行公布7月底外匯存底5978億美元 較上月小幅減少

央行公布114年7月底我國外匯存底金額為5,978.69億美元，較上月底減少5.63億美元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。