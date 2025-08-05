中信銀高雄專區家族辦公室服務 逾10組申請資產破80億

中信銀新興分行7月開業進駐高雄資產管理專區，中信銀今天表示，已推出家族辦公室服務、金融資產投資組合貸款服務及未具證券投信基金性質的境外基金產品等服務及產品，其中，家族辦公室服務已逾10組企業家族成功申請，往來資產逾新台幣80億元。

金管會這次高雄專區開放試辦的22項業務皆有銀行提出申請，主要以授信業務、家族辦公室及跨境金融服務為主。

中信銀行表示，家族辦公室服務可提供一個或多個超高資產家族整合財富管理，家族辦公室服務團隊（Family Office team）也協助客戶客製化需求諮詢與梳理、完成企業家族資產盤點與股權傳承架構優化，並結合信託、財稅、法律、保險與家族治理等服務。

此外，中信銀指出，針對高資產客戶打造全方位融資服務平台，信託投資部位提供信託質借服務、非信託投資部位提供金融資產投資組合貸款服務（Lombard Lending），以及即將推出保險規劃需求的保費融資服務、既有保單持有者的保單融資服務等4大核心融資方案，提升資金運用效率。

風險管理方面，中信銀團隊提供融資槓桿評估，持續監控市場波動，透過即時維持率預警系統，協助客戶管理風險。

此外，中信銀攜手國際資產管理機構霸菱（Barings），聯手在高雄資產管理專區中信銀行推出「未具證券投信基金性質的境外基金產品」，鎖定流動性較佳的半流動性私募信貸類型產品引進專區上架。

根據金管會資料，目前獲准進駐高雄專區的14家銀行，分別為合庫銀、一銀、華銀、上海商銀、北富銀、國泰世華銀、兆豐銀、滙豐（台灣）商業銀行、元大銀、玉山銀、星展銀行、中信銀及瑞士銀行在台分行與渣打銀。