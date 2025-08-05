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全台首家！LINE Pay進駐南韓鐵路車站 用餐購物點數回饋

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

LINE Pay攜手韓國鐵道零售公司Korail Retail，即日起開放韓國各鐵道車站內便利商店、咖啡店和零售商品店使用LINE Pay支付，成為台灣首家進駐韓國鐵路車站的行動支付品牌，範圍涵蓋KTX韓國高速鐵道、ITX城際列車和無窮花標準火車等列車停靠站及部分城市地鐵系統。

LINE Pay表示，國人赴韓旅遊人次不斷創新高，旅遊地點不再侷限於可直飛的城市，鐵道車站成為台灣旅客在韓國城市間移動最重要的樞紐。LINE Pay與韓國鐵道零售公司合作，於旗下Storyway便利商店、餐廳、咖啡店、紀念品零售店等全國近900家通路提供LINE Pay支付服務，範圍涵蓋KTX韓國高速鐵道、ITX城際列車和無窮花標準火車等列車停靠站及部分城市地鐵系統，讓前往韓國各大熱門城市旅遊的用戶，於車站內購物和用餐，都能輕鬆享有無現金支付的便利。

LINE Pay新增據點韓國鐵道零售公司通路外，用戶於全韓國CU便利商店、樂天超市、新羅免稅店、ABC Mart、Innisfree、新世界名牌折扣購物中心等指定品牌門市使用LINE Pay消費，也有點數回饋。

南韓 LINE Pay

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