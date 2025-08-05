合庫銀行鼓勵學生投入經濟金融研究 33學生獲頒研究獎金
合作金庫銀行於5日假總行大樓舉行2025年研究獎金頒獎典禮，由董事長林衍茂代表頒獎。今年度申請人來自國內各大學院校，包括台大、政大、台北大、成大等各校優秀學生，經評審後共計33名學生獲獎，其中博士班研究生2名，每名可得獎金4萬元；碩士班研究生19名，每名可得獎金3萬元；大學生12名，每名可得獎金2萬元。
合作金庫為善盡企業社會責任，鼓勵學生對經濟、金融等議題深入研究，自1954年即開始舉辦此項獎勵活動，至今累計獲獎學生共有938名，頒發獎金超過1,178萬元。今年申請合庫研究獎金的論文範圍包含永續發展、銀行整併、人工智慧金融、數位金融、虛擬資產、金融科技及資訊安全等，皆為目前金融界關注重要議題。
合庫研究獎金的最大特色是沒有限定申請人必須為客戶或客戶的子女，也無限制就讀的科系，只要成績達到規定，並且撰寫一篇有關經濟、金融或銀行實務的研究論文，即可提出申請。隨著國內高等教育的普及，獎勵對象也從大學生擴大到碩士班與博士班研究生，給獎金額亦不斷提高。合庫非常歡迎各大學四年級以上及碩、博士班學生，明年度同樣踴躍報名。希望透過研究獎金的獎勵，持續激發學生創新思維，進而帶動金融業成長、茁壯。
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