7月外匯存底減 央行：匯率回歸穩定未見熱錢炒匯

中央銀行今天公布7月底台灣外匯存底金額為5978.69億美元，月減5.63億美元。央行外匯局局長蔡烱民表示，7月市場的不理性預期散去，新台幣匯率回歸穩定，主要反映國際美元走勢，也未再看到熱錢炒匯狀況。

7月外匯存底未再創新高，轉呈小幅下滑。蔡烱民說明，雖然每月外匯存底都有投資運用收益入袋，但7月不是孳息大月，進帳較少，加上美元指數7月上漲3.19%，其他貨幣都呈貶值，匯率變動因素是外匯存底下滑的主因。

前幾個月因新台幣強勁升值，央行買匯阻升，推動外匯存底規模持續衝高，不過7月外匯存底主要變動因素，沒有央行調節匯市。蔡烱民說明，央行月初有進場調節，不過整體7月買賣力道差不多，對外匯存底影響不大。

蔡烱民表示，新台幣匯市慢慢回穩，近期匯價主要反映國際美元走勢，而美元表現取決於美國經濟韌性跟財政前景；7月以來美元回升，新台幣與各幣別走勢相同，都呈貶值。

先前新台幣猛烈升值，央行總裁楊金龍表示，有看到類似禿鷹的現象，不知道是否故意攻擊，但「就是要來炒匯」，央行已經提出警告。

媒體關注央行調查禿鷹狀況，尤其央行宣稱，針對素行不良者，不排除祭出「T+1」規定，加強對外資資金進出的審查機制。

蔡烱民表示，7月匯市沒有看到有炒匯嫌疑的情況，外資買賣股票與匯進匯出的方向一致。

至於「T+1」執行情形，蔡烱民表示，還在個別溝通，但匯率交割本來就可以當日交割或是延後一天，每個投資者有不同方式，有些投資機構已經這樣做，「T+1」並不是特別情形。

央行今天同步公布，7月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計9529億美元，約當外匯存底159%，雙創新高。

蔡烱民表示，外資7月買超台股逾新台幣2000億元，台股表現也不錯，推動2數據雙雙上揚。

媒體詢問，美國總統川普揚言撤換聯準會主席鮑爾，會不會為金融市場帶來shock（驚嚇），蔡烱民表示，目前看來不會有這個情形，儘管市場對此做出很多分析，但央行不會有此預期。