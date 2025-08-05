看關稅與232條款影響 金管會：保險業流動性無虞

美國對台灣暫時性稅率20%，外界關注關稅與後續232條款對金融三業影響。金管會今天表示，銀行業正進行壓力測試，評估銀行資產品質、風險承擔能力應該可持續發揮金融中介功能，保險業6月底銀行存款等流動性資產達新台幣1兆1224億元，沒有流動性問題。

美國政府公布台灣對等關稅暫行稅率為20%，台美談判持續進行，外界關注關稅與後續針對半導體的232條款，對台灣金融三業衝擊為何，金管會是否有相關情境模擬。

金管會銀行局主秘張嘉魁在例行記者會上表示，目前也在進行國銀壓力測試，關稅可能影響總體經濟等數字都有包含在內，目前銀行資產品質、風險承擔能力應該都可發揮金融中介功能。

張嘉魁指出，金管會也跟其他部會建立跨部會協商平台，確保產業資金不斷鏈。今年4月也請銀行公會提出金融協助措施，包括舊貸展延不收傘、符合一定條件新貸案件請銀行簡化流程等。另外，鼓勵國銀配合政策放款，包括今年中小企業放款目標4600億元、6大核心戰略放款今年目標3800億元等，也請銀行主動了解客戶狀況。

金管會保險局副局長蔡火炎指出，美國關稅措施對保險業清償能力的影響，主要在於金融市場面，包括市場風險與流動性風險等。

市場風險部分，蔡火炎分析，市場預期美國降息速度趨緩，保險業手上多持有至到期的債券、採取攤銷後成本評價，比較不受利率影響；美國關稅政策不確定性，近期導致美元走貶，截至今年5月底，壽險業避險比率為64%，也開放壽險業適用外匯價格變動準備金新制，因應新台幣第2季升值，也提出資本適足率可採取匯率均價、可申請釋出責任準備金的暫行措施等，緩解匯率波動。

流動性風險部分，蔡火炎解釋，保險業流動性不只看保費收入與保險給付，還有投資收入、籌資等面向，今年上半年壽險業保費收入其實大於保險給付，保險業6月底銀行存款等流動性資產約有1兆1224億元，水位相對高，沒有流動性問題。

蔡火炎指出，今年4月也發函提醒保險業者，針對美國關稅政策引發的金融風險審慎因應，保險局也定期彙整保險業國外投資情形，今年6月底也發布暫行措施，協助業者抵禦匯率風險，保險局持續觀察關稅協商與232條款公布後對金融市場跟保險業的影響，督促保險業落實風險控管。

金管會證期局副局長黃厚銘指出，證券商與期貨商主要受到關稅影響都是來自市場價格波動，證券商與期貨商投資國內有價證券分別為908.5億元與21.69億元，占整體總資產比例為2.86%與0.39%，業者為減少影響也會調整自營部位，加強風險控管，投信業不能投資有價證券，因此關稅影響不大。