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外資7月淨匯入50億美元 2021年以來同期最大

中央社／ 台北5日電
台幣美元示意圖。 圖／AI生成
台幣美元示意圖。 圖／AI生成

金管會證期局副局長黃厚銘今天在例行記者會表示，整體外資7月單月淨匯入50.42億美元，創2021年以來同期最大、單月第13大紀錄；累計前7月整體外資淨匯入247.48億美元，創2021年以來同期第2大。

金管會統計，今年7月1日至7月31日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人淨匯入約50.4億美元，陸資淨匯入約0.02億美元；累計部分，今年1月1日至7月31日止，境外外國機構投資人、華僑及外國自然人累計淨匯入約247.47億美元，陸資累計淨匯入約0.01億美元。

股市投資方面，整體外資7月買超上市櫃股票新台幣2218.62億元；累計前7月整體外資賣超上市股票1532.44億元、買超上櫃股票527.94億元，合計外資及陸資賣超上市櫃股票1004.5億元。

根據金管會資料，今年5月以來整體外資連續3個月淨匯入，黃厚銘表示，由於金管會並非外匯主管機關，不便評論整體外資匯出、匯入的原因，主要還是觀察其投資股市的情況。

外資 淨匯入

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