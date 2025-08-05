新台幣小貶0.9分 央行：支撐強勁升值條件目前沒有

股匯不同調，台股今天隨美股勁揚，不過新台幣因美元指數反彈，匯價隨亞幣走弱，今天收盤收29.927元，微貶0.9分。央行外匯局局長蔡烱民認為，國際美元走強，加上市場回歸理性，支撐新台幣強勁升值的條件陸續消除。

美國就業數據走疲，但市場降息預期急升，激勵美股4大指數全面收漲。台股今天跟進反彈，終場加權指數收在23660.59點，上漲281.65點。

新台幣匯率走勢脫鉤，今天以29.90元開出後，先是觸及盤中高點29.875元，隨後震盪走弱，盤中最低29.941元，由於市場觀望氛圍濃厚，台北及元太外匯市場總成交金額萎縮至10.73億美元。

蔡炯民表示，上半年美元指數狂殺，但7月起美元回升，主要貨幣包含新台幣都呈貶值，目前看來，市場認知到美元仍扮演最主要的國際貨幣角色，美國經濟前景也相對其他國家穩健；此外，市場對於新台幣升值的非理性預期都已散去，推動先前新台幣強勁升值的條件「目前看是沒有」，上半年情況應不會重現。

央行總裁楊金龍6月也公開表示，下半年隨著經濟放緩、關稅不確定性下降，新台幣升勢可望放緩。

蔡炯民補充，上半年美元重挫，主要是投資人對美國財政前景有疑慮，市場一度傳出6月有逾6兆美元的美債到期，還有穆迪下調美國主權信用評級等事件所致，但隨著不確定性淡化，投資人憂慮的事情並沒有發生，且美債收益還是優選，有助於信心回穩。

至於關稅對新台幣匯率的影響，蔡烱民認為，各國多是先公布暫時性稅率，最後才是達成協議後的稅率，很難對影響給予明確方向，不過最終還是回到美元走勢，新台幣後續方向也是反映國際美元，而美元表現要看美國經濟韌性跟財政前景等。

市場預期美國聯準會9月降息機率大增，媒體詢問，若聯準會降息，美元走弱，新台幣是否可能重啟升勢，蔡烱民指出，近期的美元、美債走勢，已經提前反映美國聯準會今年降息2碼的因素，「假如如預期降2碼，美元不見得走弱」。