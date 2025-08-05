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7月外匯存底減少5.63億美元…仍居世界第四 央行曝原因
中央銀行今天公布最新外匯存底統計，7月外匯存底持續減少5.63億美元，來到5978.69億美元，仍居世界第四。中央銀行表示，因為本月並非孳息大月，金額不多，影響最大的是主要貨幣兌美元的貶值，造成外匯存底縮減。
本來外界預期本月有機會挑戰6000億美元大關，但結果卻逆向減少，沒能再創新高。央行外匯局長蔡烱民認為，本月美元走強，讓持有的主要貨幣兌換回美元減少，才影響外匯存底數字。
此外，針對台幣匯率，蔡烱民也說，現在市場對美元信心恢復，台幣不會再重演上半年的強升格局。
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