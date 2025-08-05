點頭了！金管會宣布同意 永豐金證券合併台灣匯立證券

金管會今日宣布同意永豐金證券合併台灣匯立證券，對此金管會指出，永豐金證券主要為擴大經紀業務規模及競爭力而推動該合併案，已經雙方股東會決議通過合併案，由永豐金證券吸收合併匯立證券，並於匯立證券原址設置1家分支機構，合併後永豐金證券經紀業務據點增為45處。

永豐金證券是在5月29日由董事會通過該合併案，台灣匯立證券的前身為東方匯理、里昂證券，之後賣給森林投資公司，這次由永豐金證券斥資16.29億吸收合併，目前主要來源以外資為主。市占率今年1至5月永豐金證券為4.788%，台灣匯立為0.538%，目前為排名第五，後者是第27，合併完之後，永豐金證券仍排名第五，市占率則為5.326%。永豐金證券合併匯立證券，主要基於後者的經紀業務以外資為主，因此在經紀業務上有一定的互補性。