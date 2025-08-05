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將來銀行祭美元優匯最高減6.5分 再享美元首匯手續費0元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

隨市場對聯準會（Fed）9月降息預期心理增溫，台幣美元匯率一改7月趨貶態勢，4日勁揚逾1角，多空因子交陳，添增不少有換匯需求國人的操作難度，純網銀「將來銀行NEXT BANK」為協助國人減輕換匯成本，即日起至15日限時推出「美元搶匯快閃」活動，台幣兌美元匯率最高減免6.5分。

「美元搶匯快閃」區分為兩種方案：首先是透過將來銀行APP單筆兌換達300美元（含）以上，上班日的9點至15點30分可享牌告匯率減6.1分的優惠匯率，此方案利於將來銀行存戶彈性操作、分批進場，以合理價位布建外幣資產。

其次則是加碼方案，8月6日及8月13日兩個周三的上午10點至中午12點期間，將來銀行存戶單筆兌換300美元（含）以上，即可享有「牌告匯率減免6.5分」超級優惠。將來銀行指出，本次優惠活動不限名額、更無收取交易手續費，相較於市場上的外匯優惠活動更為透明、更具競爭力。

將來銀行更提供一系列的美元優利存款及匯款優惠。存款部分，不只新舊戶均可享3%美元活存優利，新戶在9月底前開立將來銀行存款帳戶，更可加碼雙享台幣1個月活存及美元1個月期定存均12%的神級優利回饋。

不僅如此，為全面提升客戶外幣操作的效率，將來銀行還推出美元「首次匯出0元手續費、之後筆筆僅3美元」的匯款手續費優惠，匯入更享全幣別匯入0元手續費，無論是日常資金調度或是等待投資佳機的短期存放資金，或是尚未進場投資的中期資金，均能享有極低的外匯進出、交易成本。

將來銀行補充，近期是台股股息發放期，大量資金活水進入市場，同時又是國人海外消費、支付學費，或是配置外幣資金的旺季，但現階段匯市多空訊號交錯，包含聯準會（Fed）政策、美國關稅政策等在內的種種不確定性，讓判讀匯率走勢難度大幅提高。將來銀行透過實質讓利，提供客戶極具優勢的低廉外匯操作成本，助穩健增值財富。

台幣 將來銀行 美元匯率

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