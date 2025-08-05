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元大金連13年獲環境部綠色採購績優 帶動供應鏈促進循環經濟

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控優先採購綠色商品，已連續13年獲頒行政院環境部綠色採購績優企業。(元大金控/提供)
元大金控優先採購綠色商品，已連續13年獲頒行政院環境部綠色採購績優企業。(元大金控/提供)

元大金控（2885）長期深耕永續，實踐供應商議合及推動綠色經濟，113年度綠色採購金額達新台幣2.98億元，年增率近10%，7月30日接受行政院環境部「2024年民間企業及團體綠色採購績優單位頒獎典禮」表揚，連續13年獲此殊榮；供應鏈管理亦獲CDP供應鏈議合評比Supplier Engagement Rating, SER）領導等級「A」級最佳評等，連續6年獲最高等級肯定，展現永續採購管理優異績效。

環境部為推動國家希望工程「形塑淨零永續綠生活」策略，持續鼓勵企業落實綠色採購及循環經濟等永續行動，元大金控身為「永續金融先行者聯盟」領航成員，全面導入ISO 20400永續採購指南，建置系統化的永續採購流程，優先採購綠色標章產品，綠色採購金額已連續成長4年，以具體作為響應政策；同時納入循環經濟理念，透過以租代買的服務型商業模式，由廠商提供維修、耗材更換，使產品資源使用效益最大化，有效降低廢棄物產生，創造資源利用正循環，實踐聯合國永續發展目標12(SDG 12)促進綠色經濟。

元大金控持續發揮金融影響力，帶領供應商共同重視企業永續發展議題，每年召開供應商ESG交流會，分享全球最新永續趨勢，雙向溝通議合，今年首場交流會即以「綠色轉型與碳管理」主題，進行碳盤查實務教學及綠色採購申報推廣，強化供應商夥伴對綠色議題認知與實踐，積極號召投入綠色行動，以穩健合作永續實績，自2020年起，蟬聯CDP供應鏈議合評比領導等級「A」級最佳評等，在供應商議合、溫室氣體範疇三、風險管理程序等項目深獲肯定。

元大金控

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