新光人壽攜易安網打造年輕世代意外險 每日不到3元享百萬保障

隨著網路投保逐漸成為年輕世代的首選管道，為提供消費者更多元便利的投保選擇，新光人壽持續拓展數位通路平台，與易安網於2023年首度合作推出「新光人壽My Way定期壽險」後，今年再度推出「新光人壽e起金平安傷害保險」網路投保服務，涵蓋4種靈活保險方案，最低保費每日不到3元，即可享有百萬元保障，讓更多年輕族群以可負擔的保費，輕鬆建構最健全完善的意外保障。

易安網為台灣新世代網路保險平台，此次與新光人壽的合作，也讓新光人壽成為首家於易安網推出意外險商品之人壽保險公司，不僅拓展網路投保商品的多樣性，雙方也共同為台灣網路投保市場寫下重要里程碑。

根據易安網會員結構分析數據顯示，平台主力用戶為25-34歲年輕族群，新光人壽洞察新鮮人剛步入社會階段，雖然可支配所得相對有限，但仍有基本意外保障需求，因此「e起金平安傷害保險」特別提供四種方案，可滿足年輕世代不同工作屬性與生活預算考量。

其中，最受青睞的「e起金安心方案」，一年保費僅870元起，平均每日不到3元，即可享有100萬的意外身故失能保險金。此外若因意外發生1-6級失能，保險公司還貼心支付每月生活照護金（最高1萬），且保證給付60個月；針對通勤族與喜好假日出遊的大眾，「e起金假日無憂方案」也是另一熱門選擇。一年保費最低1,420元起，每天不到4元，保障內容涵蓋意外身故失能保險金、每月生活照護保險金，更加碼交通及假日期間的意外身故保障，另外提供意外骨折保險金最高3.5萬元保險金，貼近年輕人的日常需求。

新光人壽長期落實ESG永續經營，未來將秉持普惠金融核心理念，持續拓展與數位通路的合作布局，並結合創新科技及便捷服務，讓民眾用最熟悉的方式，輕鬆擁有必要的保障，期盼盡心守護每一位保戶的安心生活。