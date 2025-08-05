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元大銀行推無卡提款跨機構開通服務 全台統一超商ATM皆可申辦

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

隨著數位時代來臨，民眾的日常消費越來越依賴手機支付，出門只帶手機已成常態。然而，仍可能遇到臨時需要使用現金的情況。因應此一需求，元大銀行與中國信託銀行及財金資訊公司合作，正式推出跨機構整合服務，客戶可透過全台超過7,600台7-ELEVEN統一超商（2912）的自動櫃員機（ATM）申請開通「無卡提款」服務，提款的方式符合時代潮流且更多元彈性。

無卡提款服務的最大亮點，在於無需攜帶實體金融卡即可提款，不僅降低卡片遺失與盜刷風險，也讓客戶即使在未攜帶錢包或卡片的情況下，仍可透過手機輕鬆完成提款。無卡提款首次開通僅需持元大銀行晶片金融卡，搭配元大行動銀行APP至指定ATM操作，兩步驟即可完成申請。啟用後，透過手機即可完成提款流程，大幅提升交易的安全與便利性。

此外，申辦無卡提款服務不受傳統銀行營業時間與地點限制，24小時全年無休，於巷弄間方便易達的7-ELEVEN統一超商ATM即可申請。無論是深夜急需現金、假日突發情況，或外出旅途中的臨時需求，隨時申辦、立即使用，實現真正的「零距開通 服務隨行」，讓數位金融更貼近生活。

元大 手機 統一超商

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