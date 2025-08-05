元大銀行無卡提款跨機構開通 全台統一超商ATM可申辦

手機支付越來越方便，出門只帶手機已成常態，但仍可能遇到臨時需要使用現金的情況。因應此一需求，元大銀行與中國信託銀行及財金資訊公司合作，正式推出跨機構整合服務，客戶可透過全台超過7,600台7-ELEVEN統一超商的自動櫃員機（ATM）申請開通「無卡提款」服務，讓提款的方式更多元彈性。

無卡提款服務的最大亮點，在於無需攜帶實體金融卡即可提款，不僅降低卡片遺失與盜刷風險，也讓客戶即使在未攜帶錢包或卡片的情況下，仍可透過手機輕鬆完成提款。

元大銀行表示，無卡提款首次開通僅需持元大銀行晶片金融卡，搭配元大行動銀行APP至指定ATM操作，兩步驟即可完成申請。啟用後，透過手機即可完成提款流程，大幅提升交易的安全與便利性。

申辦無卡提款服務不受傳統銀行營業時間與地點限制，24小時全年無休，於巷弄間方便易達的7-ELEVEN統一超商ATM即可申請。無論是深夜急需現金、假日突發情況，或外出旅途中的臨時需求，都可隨時申辦，立即使用。

為鼓勵客戶體驗數位通路的便利，元大銀行同步推出「數位理財家 Chill 一夏」抽獎活動，自即日起至2025年9月30日止，凡於活動期間內透過指定ATM開通無卡提款、申請網路銀行，或完成其他指定任務即可參與活動，豐富好禮月月抽，有機會將運動潛水表、空氣清淨機、氣泡水機、行李箱帶回家。