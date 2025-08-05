KPMG 2025臺灣銀行業報告：須留意信用管制與國際風險變數

KPMG安侯建業於5日出版《2025臺灣銀行業報告》，針對2024年-2025年台灣銀行業的發展趨勢進行剖析。報告指出，雖然全球經濟仍具波動性，且台灣在央行尚未降息下，整體金融市場溫和成長，本國銀行的營運穩健前行。不過，央行持續緊收信用管制，可能將使銀行授信放款業務受影響，此外，關稅政策、美中爭端、地緣政治衝突等，將增加銀行業獲利的不確定性。因此，對於2025年的整體環境和營運前景，銀行應該持續謹慎看待並積極應對。

儘管2024年全球經濟與投資市場面對不小波動，不過整體產業最終仍繳出漂亮成績單。依金管會統計顯示，2024年金融三業稅前盈餘達1.06兆元新臺幣，創下史上金融業獲利的新高里程碑，其中銀行業貢獻超過五成，展現極佳的營運績效。另外，報告指出，經長年布局與經營，本國銀行的海外營運已形成一定規模經濟；2024年的海外獲利節節攀升並於去年再創新高紀錄871.6億元。

整體市場環境有利的支撐，去年本國銀行的營業收入不僅再度雙位數成長，並且改寫2006年以來的新高。根據金管會統計，2024年本國銀行整體營業收入由3.36兆成長至3.83兆元，年增13.8%，不僅連續第三年雙位數成長，且成長幅度亦為2016年以來第三高，顯示銀行業維持良好創造收益的動能。

對國內銀行等金融業者而言，人工智慧的運用應已是讓數位金融發展進化的重要工具。在AI導入使用方面，根據金管會2025年的調查結果顯示，全台383間金融機構已有126間導入AI，其中銀行業者已使用AI的比例為87%，較前一年的74%上升，為國內金融三業中占比最高，同時調查指出61間金融機構已採用生成式AI。與其他產業相比，金融業者採用生成式AI的意願明顯較高。

KPMG安侯建業金融服務產業主持會計師李逢暉表示，政府近年推動針對億元級高資產客群的「財富管理新方案」，取得良好成果，服務量能與規模皆持續擴大，而日本推動資產運用立國的決心似乎也令人看見未來金融政策的發展趨勢，因此國內政府堅定繼續進行金融改革，傾注心力推展「亞洲資產管理中心」。台灣與新加坡和香港等金融中心相較，產業較多元為主要的差異點，因以發展富有臺灣在地需求的資產管理中心為主要策略。

政府對推動亞洲資產管理中心設下「兩年有感，四年有變，六年有成」的目標，兩年有感是要透過法規鬆綁，讓各界感覺制度已在改變，而四年有變是要讓資產管理規模增加，六年有成是要讓臺灣得到國際肯定，期望六年合計資產管理規模可增加1兆美元。

李逢暉指出，近期法規的鬆綁措施，包括放寬銀行對高資產客戶的申請門檻，以及允許設立家族型資產管理公司，皆有助於推動銀行財富管理服務的升級。同時，政府推動的「臺灣個人投資儲蓄專戶」（TISA）制度，若能搭配基金業者推出具成本優勢的投資商品，將有望提升民眾透過TISA帳戶進行理財規劃的意願，進一步帶動全民理財風氣，並促進銀行一般財富管理業務的發展。整體來看，隨著計畫逐步的推動，不僅可實現臺灣錢財由臺灣人管理的留財願景，也有機會吸引海外資金投資，進而強化我國金融服務業的國際競爭力。

2050淨零轉型不僅是全世界目標，也是臺灣的目標宣示2050淨零轉型目標後，政府致力於推動淨零轉型與永續發展，並且鼓勵金融機構發展綠色金融，發揮投融資的機制與影響力，將資金引導至符合能源、產業、生活、社會等轉型面向的企業或專案。

KPMG安侯建業金融服務產業協同主持人陳世雄表示，這幾年政府相當積極推動綠色金融，幫助整體社會往淨零目標邁進，隨著國際趨勢的發展，轉型金融已逐漸成為產業與社會邁向低碳、永續發展目標的重要途徑。2024年8月國內完成碳費制度三項配套的子法，宣告正式進入「碳有價」的時代，碳排放不再只是環境議題，更成為企業經營的實質成本。如此之下，碳費制度的上路將迫使碳排大戶重新評估營運模式與能源結構，加速低碳轉型的壓力與誘因同步升高。

陳世雄指出，為了推動轉型金融，政府2024年底公告第二版「永續經濟活動認定參考指引」，並同時發布「轉型計畫建議涵蓋事項」，擴大可納入綠色投融資的產業範圍，也為企業制定轉型計畫提供具體參考架構。這些政策工具的推動，有助於建立企業與金融機構之間的「共同語言」，讓雙方在轉型目標、風險評估與資金配置上能更有效對接。此制度不僅提升了金融資源的配置效率，也為台灣邁向2050淨零目標奠定更務實的基礎。