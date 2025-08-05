公股也很潮！《合庫最強腦》挑戰行員腦力極限

合庫銀行秉持「主動、靈活、創新」的精神，以YouTube接觸數位潛在客群，今年度推出全新節目《合庫最強腦》，突破金融業嚴肅刻板印象，打造出翻轉品牌年齡層、翻轉行員印象、翻轉獲客場域及翻轉金融知識的YouTube頻道。

為呼應韓國益智實境節目熱潮，合庫銀行首創《合庫最強腦》實境秀，邀請來自10個不同單位的行員參與挑戰，透過鏡頭展現活潑自信的一面，讓大眾看見金融人員不只是專業的服務者，更是充滿創意與活力的品牌代言人，成功將多項數位金融服務推廣給更多人知曉，其中包含信用卡綁定Apple Pay、外幣數位活存優惠、合庫TWQR及指靜脈提款、工業區專案貸款、定期定額基金、預開型個人金錢信託業務等，拉近與消費者的距離，展現合庫銀行親民且具前瞻性的品牌精神。

合庫銀行自2024年起啟動「i在社群新元年」計畫，持續創作多元豐沛的生活化內容深入Y、Z世代日常，以有趣生動方式提供金融常識，落實普惠金融的目標。除了話題節目《合庫最強腦》外，還推出《金庫到你家》、《這樣做也很酷》及《庫餐車》等系列內容，打造出獨具風格的行動品牌體驗。節目主題涵蓋ESG永續發展、防詐知識、AI應用等多元議題，讓金融知識以更生活化的方式走進觀眾心中。

其中，《金庫到你家》開箱行員老宅大改造，結合居家情境將正確的金融觀念融入生活場景，影片發布兩個月內累積曝光達3.2萬次，獲得逾百則正面回饋，包括「主題很實用」、「合庫的影片越來越好看，這個頻道好讚」等好評。

《庫餐車》主持人不但走訪政大校園、台大公館商圈，更一日快閃金融科技創新園區（FinTechSpace），展現合庫對金融科技人才培育的高度重視，並透過與餐車異業合作推展Taiwan Pay業務，有效增加不重複觀眾逾200%，訂閱數也從官股第六名躍升第二名。粉絲紛紛留言：「很有質感的節目，主持群都是帥哥美女又兼具幽默感，看了讓人會心一笑」、「公股銀行行員沒想到原來這麼活潑！印象改觀」。合庫銀行表示，期待透過更多貼近Y、Z世代的有趣內容，展現合庫銀行品牌文化創新的決心。