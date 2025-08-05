力挺高捷開發 土銀統籌主辦大港捷匯41億元聯貸案

金融業力挺高雄捷運聯合開發案。土地銀行於4日與國城建設、高興昌鋼鐵及大港捷匯共同舉行「大港捷匯股份有限公司六年期41.31億元聯合授信案」簽約典禮，由土地銀行攜手5家本土銀行共襄盛舉，最終超額認購比率達136%。

土地銀行指出，大港捷匯六年期41.31億元聯合授信案資金用途為支應「高雄市大眾捷運系統黃線Y10站土地開發案」興建成本及相關費用，由土地銀行擔任統籌主辦銀行暨管理銀行，合作金庫與第一銀行擔任共同統籌主辦銀行，兆豐銀行為共同主辦銀行，並有臺灣中小企銀及農業金庫共同參與，顯見銀行團對本開發案的認同與肯定。

大港捷匯是由南台灣知名建商國城建設及上市鋼鐵大廠高興昌鋼鐵合作，為執行「高雄市大眾捷運系統黃線Y10站土地開發案」所成立之專案公司，已與高雄市政府完成簽約，規劃興建地上24層、地下5層住商大樓，該開發案位於台鐵民族站及未來捷運黃線Y10站雙鐵交匯處，基地約2,299坪，鄰近高醫商圈、吉林夜市、建國商圈及高雄車站商圈，交通便利，生活機能與醫療資源充沛，具發展潛力及開發效益。

土地銀行今年以「擴大綠色金融．共創永續未來」為經營主軸，除鞏固不動產金融領導地位外，亦積極辦理政策專案貸款、綠色融資及推廣永續領域授信，包含建築綠色融資行銷方案、再生能源發電設備貸款、低碳轉型暨智慧升級相關貸款、台電供應商融資等業務。