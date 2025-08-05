快訊

成千上萬隻蟑螂從天而降！睡到一半公寓天花板突裂開 她嚇瘋深夜逃家

17億威力彩得主現身！3寶爸面相有這特色 中獎第一件事：想買美債

員工洩2奈米資料爆國安危機 台積電證實：徹查到底！

聽新聞
0:00 / 0:00

代銷貸款成數保證能信？建商揭真實情況「先做好一事」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

近期市場逐漸出現銀行貸款縮水的窘境，造成部分購屋者出現自備款資金斷鏈，籌不出足夠自備款只能賠付購屋違約金，民眾叫苦連天；對此，寶和建設財務長王董騏表示，此類購屋者多屬於自身財力問題，建議購屋者買房或交屋前，先了解區域房貸成數與個人財資歷，提早請多家銀行先行評估，才能避免資金斷鏈。

一般代銷為了順利賣屋，常會在口頭上向客戶保證貸款成數，這樣就容易遇到實際與預期狀況落差過大，王董騏分析，銀行在承作個人房貸前，會先評估每個地區的房貸區域屬性，「倘若你買房位置屬於個別銀行承作房貸的B級區或C級區，自然就很難順利貸到8成或談到好的房貸利率。」

他建議，多找幾家銀行比較、評估貸款條件，個人先提供完整存款、貸款等相關資訊，金融機構就能夠在不查聯徵的情況下進行房貸條件評估；再者，購屋者面對銀行貸款成數不足，很可能還有個人財力不足的因素存在，此時也可以找家人「作保」來增加銀貸成數的根據。

王董麒表示，歷經近2年的資金緊縮，銀行逐漸控制不動產貸款水位，加上同年底的縣市長選舉因素，2026年的第三季後才有可能出現銀行資金稍微鬆綁的機會。他提醒，在2024年後買預售屋的民眾，最好提早準備一筆週轉金來因應貸款時的資金缺口，避免造成交屋時違約狀況。

房貸 買房

延伸閱讀

新案大交屋潮來了！一表看七都20大空屋區

台中建商爆資金危機停工 內政部提三招加強履約保障

以英國PPI為鑑 端正貸款保險

拿綠建築容獎卻沒取得標章 新北城鄉局沒收建商465萬

相關新聞

代銷貸款成數保證能信？建商揭真實情況「先做好一事」

近期市場逐漸出現銀行貸款縮水的窘境，造成部分購屋者出現自備款資金斷鏈，籌不出足夠自備款只能賠付購屋違約金，民眾叫苦連天；...

新光人壽推出網路投保服務 涵蓋4種方案 最低保費每日不到3元

隨著網路投保逐漸成為年輕世代的首選管道，為提供消費者更多元便利的投保選擇，新光人壽持續拓展數位通路平台，與易安網推出「新...

年輕人投資樣貌大揭密！愛存股、時間複利的信徒

投資理財觀念年輕化，越來越多大學生與剛踏入職場的年輕人關注股市。永豐金證券首次揭露今年前七月30歲以下年輕股民交易態樣。

元大人壽長期投資 獵地不手軟

元大金控旗下子公司元大人壽昨（4）日公告重大不動產投資案，以21.97億元，溢價率10.57%，取得原美國在台協會AIT...

臺銀壽4.6億買不動產 分行建築自有化

臺銀人壽不動產投資新進展，臺銀人壽昨（4）日重訊公告以4.6億元取得臺灣銀行內湖分行所在建築物，主要是為了發揮集團綜效，...

金管會五招 拚亞洲資管中心 全面鬆綁金融環境

金管會昨（4）日宣布「2025臺灣週」將於10月15日登場，主委彭金隆主持啟動儀式，宣示推動台灣成為亞洲資產管理中心。金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。