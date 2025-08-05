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科技股債TISA基金來了 定期定額擁抱AI長線趨勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中國信託科技趨勢多重資產基金績效表現(資料來源：Lipper)
中國信託科技趨勢多重資產基金績效表現(資料來源：Lipper)

金管會因應台灣逐漸步入高齡社會，推出重磅新政策「台灣個人投資儲蓄帳戶 (TISA)」機制，於7月正式上路，TISA基金以適合長期投資、滿足退休理財需求的基金為主。中國信託投信響應政策，亦讓投資人順應AI成長趨勢，滿足退休資產增值目的，特推出中國信託科技趨勢多重資產基金TISA類型，也是目前17檔TISA級別基金中，唯一一檔以科技趨勢為主軸的多重資產基金。

列入「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」的標的，均是經由專家團隊篩選出適合長期投資的專屬基金，而且投資門檻僅1000元、免收手續費外，基金經理費更是大幅讓利，期望透過降低投資門檻與交易成本，引導更多民眾走向長期理財，TISA也成為退休族資產配置的熱門選項。

目前TISA級別基金共有17檔，以台股為主題的基金有12檔、投資海外的有五檔，其中，中國信託科技趨勢多重資產基金 TISA類型，為首檔以科技為主軸的多重資產基金，主要看準全球AI趨勢長期成長動能，期藉由全球科技產業龍頭穩健向上的成長動能，強化退休族長期資產增長能力。

中國信託科技趨勢多重資產基金經理人楊士醇表示，今年受關稅政策、預算赤字、通膨等大環境不確定因素，企業獲利展望可能趨於保守，然而美國科技龍頭股仍持續維持強勁增長動能，例如，輝達股價不僅在今年創歷史新高，更成為全球首家市值突破4 兆美元的企業，顯見市場開始走向強者恆強格局，預料在AI引領下，科技、資訊通訊等基本面將長期維持強勁動能。

楊士醇補充，中國信託科技趨勢多重資產基金以股主債輔配置實現攻守兼備，目前投資組合中除了有輝達、微軟、博通等AI科技龍頭企業外，還涵蓋全球指標型的投等債、非投等債部位。

進一步統計中國信託科技趨勢多重資產基金績效表現，近三年報酬率達44.5%，優於同類型平均一倍之多。

楊士醇強調，綜觀下半年多空消息交雜，包括：關稅常態化、美國大而美法案推行、通膨與聯準會降息時程未果，短線市場或許持續受不確定性干擾，但回歸基本面，今年美國科技七巨頭第1季財報淨利年增率平均達27.7%，遠高於S&P500的其他企業，因科技巨擘掌握AI與科技核心優勢，即便面臨環境壓力仍能維持長期增長。

另一方面，通膨及債券供需疑慮有望逐步緩解，於殖利率相對高檔適度佈局固定收益資產，有利把握中長期潛在資本利得機會，從長期投資角度，科技股債並進策略，可作為核心配置主軸，透過中國信託科技趨勢多重資產基金TISA級別，持續定期定額，更能掌握科技股長線多元成長機會、強化退休資產增值機會。

退休 中國信託

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