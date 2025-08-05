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元大銀行陪你啟動外幣投資布局 換匯搭配基金定時定額操作

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大銀行「數位理財家chill一夏」總價值60萬大禮包等你抽（元大銀行/提供）
元大銀行「數位理財家chill一夏」總價值60萬大禮包等你抽（元大銀行/提供）

匯率近期波動大，不少投資人考慮趁勢進場換匯、布局美元與日圓資產。然而，若換得外幣僅閒置在帳上等待升值，不僅資金使用效率低落，也錯失參與市場成長的時間價值。元大銀行建議，把握時機換匯，並將換得外幣轉進美元、日圓計價基金，並搭配定期定額策略，讓外幣資產創造長期報酬空間。

以長期投資配置來看，定期定額具備平滑成本、降低波動風險的優勢，特別適合用於外幣資產的分批布局。元大銀行提供龍頭系列基金定期定額優惠專案，投資佈局囊括台灣、日本與全球市場龍頭企業，並開放臺幣、美元、日圓三種計價幣別供投資人選擇，投資人可依據自身持有幣別，彈性配置資產。搭配線上換匯讓分優惠，申購基金再享終身0手續費優惠，是長期投資者的最佳利器。

為提升投資便利性，元大銀行在行動銀行上推出「主題式下單」功能，讓投資人可於APP中一次完成3檔基金下單設定，後續亦能靈活調整投資金額與配比。此外，搭配週週扣款機制，有效落實紀律投資，降低操作門檻，進一步提升資產累積效率。

不只投資門檻低、操作方便，現在還能搭上夏季好康列車！即日起至2025年9月30日止，元大銀行推出「數位理財家 Chill一夏」抽獎活動，活動期間內透過數位通路(個人網銀、行動銀行)完成臺外幣換匯，或首次申請存款帳戶或信用卡定期定額扣繳基金申購款，即可獲得抽獎資格，最高有35次抽獎機會！每月都有機會帶走運動潛水錶、氣泡水機、空氣清淨機等人氣好禮，輕鬆理財還能驚喜加碼。

在當前強勢臺幣的環境下，元大銀行從換匯、投資工具到數位操作，一站式整合各項關鍵資源，讓「有外幣」不再只是靜靜等待升值，而是透過良好投資佈局，啟動收益動能。把握強勢臺幣行情，現在就動動手指，讓你的每一筆資金，都轉進資產成長的快車道！更多活動及優惠訊息請至元大銀行官網或加入官方LINE查詢。

元大 定期定額

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