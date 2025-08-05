立院三讀修農保法 保費補助統一上限75%

因應農業受天災影響，為保障農民所得，立法院會5日三讀修正通過《農業保險法》，放寬保險保費補助門檻，刪除施行後第6年起補助比率60%上限，維持現行75%上限門檻，並增訂補助比率由農業部考量農業發展定期檢討、調整。

立委謝衣鳯等人提案說明，農業經營易受天然災害影響，因此需透過農業保險，協助農民分散風險，保障農民所得，政府更應給予保險費一定比率之補助，惟現行法僅僵化依照實施年限決定補助比率上限，未能依照農民需要或實際農業發展狀況予以調整，因此提案修法，明定農業保險保險費之補助比率，應依農業發展需要定期檢討、調整，以符合農民需求，兼顧農業永續發展。

現行農業保險法於2021年實施，第10條規定：主管機關得對要保人投保農業保險之保險費予以補助，其補助比率，得依保險標的及險種而定，於本法施行後5年內，以75%為上限；施行後第6年起，以60%為上限，但屬強制保險者，不在此限。

本次修法後，三讀條文明定刪除「施行後第6年起，不得低於60%」等文字，統一將補助上限維持在75%，改為「其補助比率，得依保險標的及險種而定，以75%為上限前項補助比率，但屬強制投保者，不在此限」。同時授權主管機關調整空間，增訂「補助比率由主管機關考量農業發展需要定期檢討、調整」。

農業部長陳駿季日前於初審時表示，農業保險保費補助都以75%補助為上限，若刪掉第6年後的補助上限，在沒有規範時，補助比率可能是0%，也可能是100%，會造成政策執行的不確定性；朝野立委皆認同，因此增訂「前項補助比率，主管機關應考量農民參與需求及農業發展之需要定期檢討、調整」。