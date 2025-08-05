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新光人壽推出網路投保服務 涵蓋4種方案 最低保費每日不到3元

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新光人壽與易安網合作推出「新光人壽e起金平安傷害保險」網路投保服務，涵蓋4種靈活保險方案。圖／新光人壽提供
新光人壽與易安網合作推出「新光人壽e起金平安傷害保險」網路投保服務，涵蓋4種靈活保險方案。圖／新光人壽提供

隨著網路投保逐漸成為年輕世代的首選管道，為提供消費者更多元便利的投保選擇，新光人壽持續拓展數位通路平台，與易安網推出「新光人壽e起金平安傷害保險」網路投保服務，涵蓋4種靈活保險方案，最低保費每日不到3元，即可享有百萬元保障。

易安網為台灣新世代網路保險平台，此次與新光人壽的合作，也讓新光人壽成為首家於易安網推出意外險商品之人壽保險公司。

根據易安網會員結構分析數據顯示，平台主力用戶為25-34歲年輕族群，新光人壽洞察新鮮人剛步入社會階段，最受青睞的「e起金安心方案」，一年保費僅870元起，平均每日不到3元，即可享有100萬的意外身故失能保險金。此外若因意外發生1-6級失能，保險公司還貼心支付每月生活照護金（最高1萬），且保證給付60個月；針對通勤族與喜好假日出遊的大眾，「e起金假日無憂方案」也是另一熱門選擇。一年保費最低1,420元起，每天不到4元，保障內容涵蓋意外身故失能保險金、每月生活照護保險金，更加碼交通及假日期間的意外身故保障，另外提供意外骨折保險金最高3.5萬元保險金，貼近年輕人的日常需求。

保險金 新光人壽

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