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原鄉碳匯那瑪夏對話登場 兆豐投信助力部落共築永續藍圖

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
兆豐投信助力部落共築永續藍圖。（兆豐投信/提供）
兆豐投信助力部落共築永續藍圖。（兆豐投信/提供）

為推動原鄉碳匯發展與地方永續行動，高雄市政府原住民事務委員會與多方單位合作舉辦的「原鄉碳匯對話與行動－那瑪夏場」日前在高雄那瑪夏區盛大舉行。這次對話匯聚在地部落代表、公私部門及企業與會，其中，兆豐投信擔任協辦單位，展現金融業對碳權經濟與原住民土地永續的高度關注與實質投入。

與會者包括高雄市政府原住民事務委員會副主任委員及在地部落代表，共同探討森林碳匯潛力與原住民傳統知識融合的可能性。那瑪夏地區擁有豐富的森林資源與深厚的生態文化背景，為台灣碳匯潛力區域之一。透過此次對話，將彙整部落意見，形成政策與行動建議，作為未來推動社區型碳匯專案的依據。

兆豐投信表示，ESG並非單一指標的追求，而是企業對社會與環境責任整體的承諾。原鄉地區的自然資本是台灣邁向淨零轉型的重要關鍵，而原住民社群所展現的永續生活智慧，正好提供未來碳中和社會的具體想像與實踐模式。這次活動同時促進ESG跨界合作，強化企業、公部門與在地社群之間連結，落實真正以人為本的永續治理；期盼未來攜手更多團體共同推動地方創生、原鄉經濟與環境永續的多贏目標。

在全球邁向淨零的趨勢下，「原鄉碳匯對話與行動」不僅是一場政策與產業的對話，更是一場對土地記憶與未來發展的深度凝視。兆豐投信與原鄉社區並肩而行，為打造具包容性與永續性的低碳台灣共同努力。

兆豐 原住民 那瑪夏

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