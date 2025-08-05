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元大金控接軌國際 強化資訊透明度、呼應社會反詐議題守護客戶權益

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控發布2024年TCFD報告書，落實金融業永續責任。(元大金控/提供)
元大金控發布2024年TCFD報告書，落實金融業永續責任。(元大金控/提供)

元大金控提供永續金融商品、落實責任投融資、低碳營運及永續供應鏈等作為，支持能源、產業、生活、社會等四大轉型策略，持續提升永續報告書資訊揭露完整性及透明度。身為「永續金融先行者聯盟」成員，接軌國際，於2024年「氣候暨自然相關財務揭露報告書」(TCFD報告書)導入IFRS永續揭露準則第S2號「氣候相關揭露」指標，連續3年榮獲英國標準協會(BSI)符合性查核「Level 5+(Excellence)」最高等級認證。

秉持與社會共融且共榮之理念，元大金控致力成為社會安定的力量，將反詐融入日常業務中，落實客戶關懷，進行不定期的反詐宣導，首推「防詐諮詢專線」，提供24小時即時諮詢與協助，運用AI科技事前防禦，提前偵測異常金流，降低警示帳戶數量，守護客戶權益與資產，2024年永續報告書彙整各子公司阻詐作為，展現元大金控集團對防範詐騙的高度關注。

元大金控積極管理永續相關機會與風險，於鑑別時納入財務衝擊影響評估，參考IFRS永續揭露準則及「雙重重大性原則」，關注永續議題對企業本身及企業行為對外部環境與社會之影響，期能提升營運韌性，協助投資人掌握貼近真實的永續風險與機會。今年首度於永續報告書中，完整揭露自願遵循責任投資原則(PRI)、責任銀行原則(PRB)情形，協助及影響被投資公司與融資企業，改善環境、社會與公司治理議題。

2024年TCFD報告書超前法規需求，元大金控透過治理、策略、風險管理、指標與目標等四大構面，闡述氣候與自然相關風險與機會的財務影響評估及管理作為，已完成集團金融資產碳盤查確信，提升財務碳排放數據的準確性與可靠性，呼應全球「2050年淨零排放」目標。

元大金控

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