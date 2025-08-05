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避險情緒升溫 各類債市均獲資金淨流入

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
主要債券型ETF資金流向統計。資料來源：彭博資訊，資料時間2025/8/4 8am
主要債券型ETF資金流向統計。資料來源：彭博資訊，資料時間2025/8/4 8am

美國就業數據疲軟、避險情緒升溫，推升債市買盤，過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金攀升至99.77億美元，其中，美國債市淨流入64.24億美元，亞洲與歐洲債市分別獲9.4億與2.61億美元淨流入。由債券品質分類，投資等級債市淨流入規模增至54.5億美元，非投資等級債市也獲4.12億美元淨流入。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，現今美國非投資等級公司體質改善，信評達BB以上占比高於五成，因此即便經濟成長力道轉弱，企業違約風險仍可控，加上殖利率仍處7%以上水準，可彌補潛在風險，因此市場需求穩固、創造有利的供需技術面優勢。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜·德賽表示，如今投資人於債券市場能獲得的正實質回報，對固定收益來說是多頭環境，但由於流動性充沛等因素，投資人太過於迷信固定收益能帶來超額報酬，因此投資人必須調整對回報的期待，不能期待固定收益像股票一樣大幅獲利，而應該是投資組合中的穩定器。

債市

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