《2025家庭理財暨樂齡金融大調查》 揭「想、多、做、少」四大現象

在高齡化與少子化交錯的趨勢下，台灣的家庭理財與資產規劃面臨前所未有的壓力。中國信託銀行4日與資誠聯合會計師事務所與《遠見雜誌》共同發布《2025家庭理財暨樂齡金融大調查》，深入調查台灣35歲以上民眾的財務準備現況。

這次調查共回收1,211份有效問卷，涵蓋35歲以上各年齡層，並將受訪者區分為「照顧者」與「被照顧者」，設計差異化問卷題目，以檢視多面向的樂齡金融樣貌。同時也結合深度質化訪談，涵蓋單身照顧父母者、三明治族、與子女同住長輩等多元家庭型態，貼近臺灣社會的真實輪廓。

根據調查顯示聚焦肩負雙重照護責任的三明治世代，正面對著多重挑戰與轉變中的家庭價值觀。結果顯示，高達41%的照顧者尚未為自身進行財務規劃，而被照顧者中更有63%尚未展開相關安排，突顯照顧者常成為家中唯一的風險承擔者。在照顧者壓力來源方面，前三大項依序為：同時兼顧工作與家庭（50%）、應對被照顧者情緒問題（49%）、以及負擔照護開銷（41%），反映其身心承受龐大負荷。

「孩子會照顧我嗎？」成為樂齡世代最不敢問出口的問題。調查發現世代與性別間對照護安排的期待差異明顯：65歲以上族群有超過六成期待子女照顧，但35至49歲族群中僅35%期望由子女照顧，男性多依賴配偶，女性則偏好專業看護服務，顯示傳統「養兒防老」早已不合時宜，照護觀念正悄悄翻轉，卻尚未在財務準備上真正落實，照護模式也正加速朝向多元化與專業化發展。

至於「傳承規劃」，調查也發現整體意識明顯不足，超過六成（65%）從未啟動相關安排；照顧者與被照顧者之間普遍缺乏溝通，近八成照顧者「不想了解」長輩規劃，而七成被照顧者「未曾討論」傳承做法，顯示台灣家庭正站在一個關鍵轉折點，亟需以更開放的對話與更前瞻的財務思維，為下一代守住關係，也守住財富。

首度發布的家庭理財暨樂齡金融大調查，除揭露照顧者和被照顧者的理財意向，依據六大面向「財務規劃、消費與負債、資產保護力、壓力承受度、退休準備及傳承規劃」的準備程度，建立「家庭理財樂齡指數」。結果顯示，六大面向總體平均為50.5分，其中「消費及負債」的整體得分最高為63分；其次為「退休準備」57分。六大面向中，「傳承規劃」得分最低，僅21分。調查發現，雖有36%民眾認為應於40歲前開始規劃，但35-49歲族群卻有高達71%未啟動任何傳承行動，即使65歲以上長者，也有近六成未規劃傳承。

中國信託銀行歸納「想、多、做、少」四大現象，發現69%受訪者擔憂晚年的健康醫療花費，顯示民眾「想」得遠，卻未提早預作準備，過半數照顧者與近五成被照顧者均未做財務安排；其次，照護者與被照顧者間願意「多」說一點，但未有效溝通，如63%照顧者願意主動「多」分享詐騙手法，與被照顧者建立橋樑，但仍有25%被照顧者對於表達自身需求或與家人討論大筆開銷時存在溝通障礙；此外，育兒與照顧父母雙重壓力下，三明治世代「做」得多、負擔重，如31%三明治族背負房貸，遠高於非三明治族的12%。雖半數國人具投資習慣，但真正執行資產管理的比例仍低且「少」完整策略，僅26%受訪者定期檢視自身投資組合。

中國信託銀行長期推動「活留存」財富金三角理財觀，提醒各世代應及早檢視自己的財務規劃，並利用「PLAN」四大理財建議，透過優先（Prioritize）釐清生活開支與儲蓄方向及落實收支管理紀律、學習（Learn）新知，以多元管道學習投資觀念，善用資產配置策略，於風險與報酬間找到平衡點。家庭溝通協調（Align）鼓勵兩代或三代間開啟傳承對話，進一步規劃合適的理財工具及引導（Navigate）釐清未來方向。調查更指出56%受訪者期待仰賴政府年金，且逾半數估算退休後每月現金流將低於新臺幣3萬元，顯見退休規劃的重要性、迫切性將持續上升，建議藉由中國信託銀行架構的「退休三本」老本、病本、保本與傳承規劃，進行全方位資產準備與保護，逐步建構退休藍圖。

中國信託銀行致力於樂齡友善議題，透過調查持續掌握民眾在不同人生階段的財務需求與痛點，將於今（2025）年9月領先臺灣金融同業發表《樂齡金融白皮書》，可做為因應超高齡及長壽社會來臨，家庭理財邁入新世代的指南。值得一提的是，今年中國信託銀行更攜手台灣人壽保險公司參與8月8日至8月10日於台北世貿中心一館舉辦的「第二屆高齡健康產業博覽會」，以「感動照顧 世代同行」為主題，從資產配置、信託規劃到健康保障與長照準備，呈現對樂齡族群的關懷，更提供橫跨金融與非金融領域的整合服務，歡迎蒞臨體驗多元創新的樂齡生活規劃方案，邁向健康、安心、有尊嚴的樂齡人生。