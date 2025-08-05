旅客需求增加 第一產物保險8月推「法傳」旅平險

隨著旅遊市場逐步回溫，民眾對旅途中突發疾病的保障需求增加，第一產物保險（2852）宣布，將於8月推出涵蓋「法定傳染病」的海外突發疾病保險產品，正式進軍旅平險市場中的法傳保障領域。此產品將提供實支實付及住院日額給付保障機制，為出國旅客提供更完整的醫療風險防護。

第一產險將成為國內第8家將「法定傳染病」納入旅平險保障範圍的產險公司，加入安達產險、旺旺友聯、台灣產物、華南產物、新光產物、南山產物及富邦產險等業者的行列。

第一產物保險指出，公司對於是否承保法定傳染病，一直持審慎評估的態度，並已經進行長達兩季的風險評估與產品研議，確認整體風險處於可控範圍後，決定推出本項新產品。該商品的規劃方向，聚焦在「海外突發檢測與治療」的實務需求，並以過往經驗證明為良質的風險結構為主，嚴選適合承保的業務型態。

第一產險表示，隨著疫情成為常態化的公共衛生議題，加上海外旅遊逐漸恢復，將「法定傳染病」納入旅平險保障已成為趨勢。公司推出此商品，不僅回應市場需求，也強化保戶於海外期間面對突發疾病時的保障力道。

業界預期，隨著更多產險公司陸續加入，旅平險商品的保障項目將趨於多元化，有助於提升國人出國旅遊的整體風險防備水準。