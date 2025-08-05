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元大人壽以21.9億元 標得美國在台協會舊址地上權

聯合報／ 記者邱琮皓朱漢崙／台北報導

財政部國有財產署第二批十二宗國有土地招標設定地上權昨開標，僅位於台北市大安區美國在台協會（ＡＩＴ）舊址標脫，由元大人壽以廿一點九億餘元得標，溢價率百分之十點五七，這也是元大今年第二次標得地上權標的。

ＡＩＴ舊址的標案有三封標單搶標，包括元大人壽、宏盛建設、立信建設，最終由元大人壽得標。國產署表示，因應國際經濟情勢，近期不動產市場投資人多抱持觀望態度，這次推出之精華商業區土地區位實屬優良，成功吸引壽險業及建設公司投標。

元大人壽昨公告，這次標案取得面積約四六二坪，每坪價格約四七六萬元，地上權存續年限為七十年，預計作為長期投資用不動產。

國產署 元大人壽 美國在台協會

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