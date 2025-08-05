台幣升1.07角 以29.918收盤 終結連七貶

受到市場對美國聯準會（Fed）9月降息預期升高影響，美元走弱，央行統計，美元指數昨（4）日下跌1.14%，非美貨幣呈現反彈。新台幣匯價昨日以29.918收盤，升值1.07角，結束連七貶，成交量萎縮至14.675億美元。

市場預期美國經濟可能出現衰退，美元指數由上周的100急遽回跌到98.8附近；新台幣匯價在4日早盤以29.95元開盤，隨後升破29.9元，最高匯價來到29.812元，勁升2.13角。

而在NDF（無本金交割遠期外匯）方面，1個月換匯點折價也由上周五的50至60點，擴大到150至200點；若以此推估，本周新台幣匯價高點可能會看到29.7字頭。

不過，市場預期，台美關稅除了20%稅率，未來可能還會再達成一些協議，例如市場開放和赴美投資等，這些後續的消息也將影響新台幣匯價走勢。

昨日台北匯市成交量萎縮至14.675億美元，市況相對清淡，盤中出現部分油款買匯需求，出口商拋匯量縮小，外資匯入金額也縮小。

高盛分析師預期，新台幣和韓元將表現勝過其他亞洲貨幣（不含日圓），同時預期亞洲央行將變得更寬鬆、更加鴿派。

該公司也預測，人民幣將會逐漸走強，美元兌人民幣匯率將接近1美元兌人民幣7元。

匯銀人士指出，美國最新公布的非農就業報告表現不如預期，增強市場對經濟成長放緩的擔憂，也進一步推升了對降息的期待。

根據聯邦資金利率期貨市場顯示，投資人預期美聯準會在9月降息1碼（即25個基點）的機率已由先前的約40%，大幅躍升至88%。

投資人目前關注接下來一系列經濟數據是否進一步強化降息論點，特別是即將公布的7月CPI（消費者物價指數）與PPI（生產者物價指數）等通膨指標。