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臺銀壽4.6億買不動產 分行建築自有化

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

臺銀人壽不動產投資新進展，臺銀人壽昨（4）日重訊公告以4.6億元取得臺灣銀行內湖分行所在建築物，主要是為了發揮集團綜效，提升集團利益。

臺銀人壽4日公告，取得台北市內湖區內湖路一段396號1樓至2樓、398號1樓及車位，交易總金額4.6億元，具體目的是依保險法規定，進行不動產投資，而該建物座落地點如今正是臺灣銀行內湖分行所在地。

臺銀人壽發言人暨法遵長何修蘭指出，這是集團近期的規劃，希望能將臺灣銀行各分行的所在建築自有化，如果分行承租的房東有出售的意願，人壽就會前往與房東洽一個好價格，也會定期詢問各分行的房東有沒有要出售。

何修蘭表示，此次內湖分行的房東幾年前也曾有出售意願，但因與人壽當時所想價格差距較大，因此未能成交，今年則順利以4.6億元買下。

何修蘭說，此案是近年來成功自有化的第一案，之後也會持續洽談其他分行房東，期盼能夠發揮集團綜效，提升集團利益，且本案也符合壽險業不動產投報率2.545%。

臺銀人壽在今年7月時曾經公告董事會決議通過辦理投資大台北地區不動產，何修蘭表示，第一步就是投資目前臺灣銀行分行所在房舍，希望能夠讓集團彼此發揮作用，目前也有其他分行標的正在洽談中，但就是要像「鴨子划水」一樣，持續耕耘和努力。

臺銀 房東

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