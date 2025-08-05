元大人壽長期投資 獵地不手軟

元大金控（2885）旗下子公司元大人壽昨（4）日公告重大不動產投資案，以21.97億元，溢價率10.57%，取得原美國在台協會AIT舊址地上權案，面積約462坪，每坪單價約476萬元，預計作為長期投資用不動產。

在壽險業資產配置追求穩健收益的趨勢下，長期地上權投資成為保險公司重要布局方向。這也是今年以來，元大人壽第二度取得國產署地上權。

元大人壽取得的AIT舊址地上權，為台北市大安區瑞安段一小段138地號。元大人壽表示，參與財政部國產署辦理的今年第二批設定地上權土地招標，以有效提升資產負債的幣別配適程度，提供長期穩定經常性收益，並降低外幣投資避險成本與日漸升高的匯率波動風險。

元大人壽今年已第二次標得國產署地上權標的，5月才以21.7億元標下國產署台北市中山區住宅區土地。

元大人壽響應主管機關政策，擴大壽險資金投資台灣的比重，並藉由良好的土地運用規劃，協助創造國有財產的運用效益與社會價值，同時取得穩定的經常性收益。