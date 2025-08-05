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元大壽21.9億奪AIT舊址地上權 12標的唯一標脫…反映市場涼颼颼

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
房市示意圖。 記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。 記者朱曼寧／攝影

國產署今年第二批國有地上權昨（4）日開標，12宗標的僅標脫一宗，標脫率僅8.3％。此次唯一標脫的土地是位於台北市大安區的美國在台協會（AIT）舊址，共吸引三組人馬投標，結果由元大人壽以21.97億元、溢價率約10.57％搶下。

國產署今年第二批地上權招標共釋出12宗土地，分別位於台中市三宗，台北市、新北市、高雄市各二宗，桃園市、台南市、嘉義市各一宗，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5％。

昨日開標結果，只有AIT舊址順利標脫，其餘全數無人投標，反映出市場依舊冷清。

AIT舊址是台北市近年少見的優質精華區標的，位於大安區，雙面臨路且坵塊方整，北側為40公尺信義路三段，西側為八公尺信義路三段134巷，南側為八公尺未開闢計畫道路，鄰近捷運大安森林公園以及大安站，面積達1,526平方公尺（約462坪）。

AIT舊址共吸引三封標單搶標，包括元大人壽、宏盛建設（2534）、立信建設，由元大人壽出價21.97億元得標，溢價率10.57％。值得留意的是，根據開標結果，宏盛建設、立信建設投標溢價率近乎為0，反映出市場對於地上權、乃至於房地產市場看法仍趨向保守。

國產署表示，因應國際經濟情勢，近期不動產市場投資人多抱持觀望態度，這次推出之精華商業區土地區位實屬優良，因此成功吸引壽險業及建設公司投標，並順利標脫。

國產署表示，公告招標設定地上權自2010年迄今共標脫213宗土地，標脫面積69.63公頃；地上權人興建產品類型除住宅外，也有企業總部、旅館、商場及醫療院所等多元產業使用，未來將持續篩選優質標的列標。

國產署預告，今年9月15日也將公告下一批次的地上權標的，已請各分署篩選優質土地。

另外，配合中央政府推動長照政策，國產署6月底也公告今年度第三批、共六宗指定產業（長照）招標設定地上權標的，土地使用分區為住宅區及鄉村區乙種建築用地，各宗標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟。

國產署 地上權 元大人壽

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