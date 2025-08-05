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2025臺灣週 10月15日登場
為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會首度攜手證券F4一起舉辦「臺灣週」活動，將於10月15日至23日舉行，開幕當天將舉辦「亞洲資產管理中心論壇AAMC Forum」，邀請主管機關、產官學專家與會，共同探討台灣發展亞洲資產管理中心的推動方向及未來性，以凝聚國內共識。
金管會攜手臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、臺灣期貨交易所及臺灣集中保管結算所等證券F4，昨（4）日舉行「2025臺灣週」啟動記者會，為首次舉辦的臺灣周活動揭開序幕。「臺灣週官方網站」也在昨天正式上線。
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