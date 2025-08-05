金融守護論壇11日登場／華南阻詐 打造智能防護網

詐騙手法不斷翻新，如何建立堅實的金融防線，已經成為關鍵課題。經濟日報與華南銀行將於11日共同舉辦「金融守護論壇—全面阻詐 打造科技智能防護網」，邀請產官學齊聚，齊心守護民眾財產。

本論壇邀請金管會副主委莊琇媛、華南金控（2880）暨華南銀行董事長陳芬蘭致詞，並由產、官界及詐騙案受害人專題演講。

全民聞「詐」色變，今年6月國人因為詐騙的財務損失近90億元，賴清德總統要求各部會動起來，透過組織面、法律面、政策面與預算面，串聯政府與產業，一同防堵詐騙，目前各部會已將防詐列為現階段重要任務。

內政部警政署最新統計，詐騙型態最常見的包括網路購物詐騙、假投資詐騙、假交友詐騙、假買賣詐騙等。

金融業提供迅速、快捷、有效率的金融服務，金流和帳戶卻遭詐團利用，因此，金融業站上第一線，包括金管會及金融業都責無旁貸。

金管會近期推動「疑似境內詐欺帳戶警示機制」，提前預警國內詐欺帳戶，積極防詐。金管會也與銀行公會深入偏鄉，結合會員資源與當地警政機關跑遍各鄉鎮；去年更將觸角伸向青年學子，走進151所大專院校，宣導法治教育。

經濟日報與華南銀行共同主辦金融守護論壇，希望讓受害人大聲說出來，許多遭詐騙的民眾往往因羞於啟齒，甚至影響心理健康，然而面對詐騙，說出來能阻止更多人受騙。

首場專題演講邀請刑事警察局副局長陳世煌，主講「把金融詐騙攤在陽光下」。第二場則由受害人政大法研所、EMBA、前銀行員李柔嫻主講，講題為「現身說法-我怎麼被騙的」。第三場由中華電信業務長暨執行副總林文智主講，題目為「AI科技打詐新趨勢」。

壓軸的主題座談，以「全面阻詐，打造科技智能防護網」為題，尋求最佳解方。出席座談代表包括金管會銀行局長童政彰、華南銀行總經理黃俊智、LINE台灣公共事務部副總經理林若凡、勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專委黃偉誠。