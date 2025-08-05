金融守護論壇11日登場／華南阻詐 打造智能防護網

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

詐騙手法不斷翻新，如何建立堅實的金融防線，已經成為關鍵課題。經濟日報與華南銀行將於11日共同舉辦「金融守護論壇—全面阻詐 打造科技智能防護網」，邀請產官學齊聚，齊心守護民眾財產。

本論壇邀請金管會副主委莊琇媛、華南金控（2880）暨華南銀行董事長陳芬蘭致詞，並由產、官界及詐騙案受害人專題演講。

全民聞「詐」色變，今年6月國人因為詐騙的財務損失近90億元，賴清德總統要求各部會動起來，透過組織面、法律面、政策面與預算面，串聯政府與產業，一同防堵詐騙，目前各部會已將防詐列為現階段重要任務。

內政部警政署最新統計，詐騙型態最常見的包括網路購物詐騙、假投資詐騙、假交友詐騙、假買賣詐騙等。

金融業提供迅速、快捷、有效率的金融服務，金流和帳戶卻遭詐團利用，因此，金融業站上第一線，包括金管會及金融業都責無旁貸。

金管會近期推動「疑似境內詐欺帳戶警示機制」，提前預警國內詐欺帳戶，積極防詐。金管會也與銀行公會深入偏鄉，結合會員資源與當地警政機關跑遍各鄉鎮；去年更將觸角伸向青年學子，走進151所大專院校，宣導法治教育。

經濟日報與華南銀行共同主辦金融守護論壇，希望讓受害人大聲說出來，許多遭詐騙的民眾往往因羞於啟齒，甚至影響心理健康，然而面對詐騙，說出來能阻止更多人受騙。

首場專題演講邀請刑事警察局副局長陳世煌，主講「把金融詐騙攤在陽光下」。第二場則由受害人政大法研所、EMBA、前銀行員李柔嫻主講，講題為「現身說法-我怎麼被騙的」。第三場由中華電信業務長暨執行副總林文智主講，題目為「AI科技打詐新趨勢」。

壓軸的主題座談，以「全面阻詐，打造科技智能防護網」為題，尋求最佳解方。出席座談代表包括金管會銀行局長童政彰、華南銀行總經理黃俊智、LINE台灣公共事務部副總經理林若凡、勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組專委黃偉誠。

詐騙 金管會 華南銀行

延伸閱讀

堅信LINE投資群組！警好心阻詐15萬 5旬男竟氣噗噗離去

金管會攜手證券期貨周邊單位共同慶祝「台灣周」 正式展開宣傳

影／台中輕熟女領款買勞力士送老爸 行員發現貓膩找警阻詐

金融大回饋論壇6日登場 金管會打造永續正向循環

相關新聞

國銀六大核心放款不夠力 上半年僅達全年目標35%

金管會統計，2025年6月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆298億元，單月增加607億元是今年次高增幅，反映季底企業資金...

元大壽21.9億奪AIT舊址地上權 12標的唯一標脫…反映市場涼颼颼

國產署今年第二批國有地上權昨（4）日開標，12宗標的僅標脫一宗，標脫率僅8.3％。此次唯一標脫的土地是位於台北市大安區的...

元大人壽長期投資 獵地不手軟

元大金控旗下子公司元大人壽昨（4）日公告重大不動產投資案，以21.97億元，溢價率10.57%，取得原美國在台協會AIT...

臺銀壽4.6億買不動產 分行建築自有化

臺銀人壽不動產投資新進展，臺銀人壽昨（4）日重訊公告以4.6億元取得臺灣銀行內湖分行所在建築物，主要是為了發揮集團綜效，...

金管會五招 拚亞洲資管中心 全面鬆綁金融環境

金管會昨（4）日宣布「2025臺灣週」將於10月15日登場，主委彭金隆主持啟動儀式，宣示推動台灣成為亞洲資產管理中心。金...

2025臺灣週 10月15日登場

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會首度攜手證券F4一起舉辦「臺灣週」活動，將於10月15日至23日舉行，開幕當天將舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。