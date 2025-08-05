金管會五招 拚亞洲資管中心 全面鬆綁金融環境

金管會昨（4）日宣布「2025臺灣週」將於10月15日登場，主委彭金隆主持啟動儀式，宣示推動台灣成為亞洲資產管理中心。金管會將透過商品創新、創新企業資本媒合、ESG深化、國際合作與TISA帳戶五大措施，全面鬆綁金融環境，展現打造資產管理重鎮的決心。

彭金隆表示，台灣資金充沛、產業具國際競爭力，是發展資產管理產業的絕佳條件。「臺灣週」活動涵蓋七大主題，將成為國際投資人認識台灣的重要窗口。

當中包括：一、商品創新開路。為強化市場活力，金管會已開放主動式ETF與被動式多資產ETF，截至8月初，共有14檔主動式與三檔多資產ETF掛牌。未來將持續鬆綁，推動更多具市場性、國際競爭力的資產管理商品問世。

二、資本媒合升級，創新盃、創櫃雙引擎並進。金管會致力強化新創籌資與資本媒合，持續優化「創新版」制度，吸引更多創新企業來台掛牌；另推出「創櫃版PLUS」，擴充制度與輔導能量，協助中小微新創企業成長。

三、永續治理深化，強化ESG制度與對話。台灣在ESG與綠色金融領域具領先優勢，金管會將聚焦國際趨勢，與上市櫃公司對話推進制度落實，提升企業國際永續競爭力。

四、國際接軌加速，跨境ETF合作展現成果。目前已有八家外資投信擬設立區域中心，另有五家外銀擴大在台投資。商品面則推動ETF跨境掛牌合作，野村投信9月將推動台資ETF在台北、東京相互掛牌；國泰投信ETF本季也將赴日掛牌，拓展台灣商品國際能見度。

五、TISA帳戶上路。金管會已推動TISA個人儲蓄帳戶上路，首階段由投信推出低門檻、免手續費的優惠基金。下一階段將爭取租稅優惠與政策誘因，逐步打造第三支柱退休制度，實現全民理財與普惠金融。

彭金隆強調，「臺灣週」不僅是展示成果，更是國際對話與金融戰略的起點，將為台灣資產管理發展注入新動能，也讓世界看見台灣在金融創新與永續發展的企圖與行動。