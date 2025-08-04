富邦金發布氣候相關財務揭露報告書 提3大精進措施

富邦金今天發布2024年氣候相關財務揭露報告書，以3大面向措施持續精進氣候風險管理與減碳行動，包括精進氣候風險量化分析，訂定更積極的投資脫碳策略，以及強化議合行動，目標2030年底前全面退出燃料煤相關產業。

富邦金控自2021年領先台灣金融業發布第一本氣候相關財務揭露（TCFD）報告書後，今年第5度發布氣候相關財務揭露報告書。

富邦金今天發布新聞稿，富邦金控董事長蔡明興指出，全球氣候危機日益加劇，氣候變遷引發的極端災害頻傳，加州野火、瑞士冰川崩塌等事件都顯示氣候行動刻不容緩。富邦金2021年就規劃「低碳、數位、激勵、影響」4大永續策略，從低碳策略出發，推動台灣產業邁向永續轉型。

富邦金指出，2024年氣候相關財務揭露報告書中，展示持續精進的3大面向措施。第1，精進氣候風險量化分析。在氣候變遷情境分析方面，進一步擴及人身保險領域，針對氣候風險因子對死亡及住院預期理賠支出影響進行量化評估，強化風險管理能力。

第2，訂定更積極的投資脫碳策略時程。富邦金自2021年起針對5大高碳排敏感性產業（包括燃煤電廠、煤礦、水泥、石化、鋼鐵）制定授信業務准入或撤資標準，2023年擴大至投資與承保脫碳策略，今年進一步提出更積極的脫碳時程，預計2030年底前全面退出燃料煤相關產業，2040年底前全面退出非典型油氣產業的投資與承保業務。

第3，強化議合行動。富邦金指出，透過綠色金融支持產業轉型，近2年攜手主要子公司舉辦永續經濟活動認定參考指引等議合工作坊，協助企業客戶理解與落實減碳規劃，促進接軌國際減碳標準，進而符合國際大廠減碳要求，為資金籌措增加優勢。