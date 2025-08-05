彰化銀行（2801）2日於新北市板橋體育場舉辦射箭隊主場日「百步穿楊應援團」活動，由董事長胡光華帶領北部地區員工組成啦啦隊，為彰銀射箭隊員加油打氣，展現企業對體育運動的支持。

現場並頒發全國賽事中表現優異選手激勵獎金，鼓舞士氣，期待選手爭取最佳表現，為國爭光。

彰化銀行成立冠名射箭隊參與中華企業射箭聯賽，今年邁入第四年，培育優秀潛力選手成效已逐漸展現。

射箭隊隊員邱意晴、李彩綺，去年獲選巴黎奧運中華代表隊選手，為國爭光。

今年於國際賽事表現出色，邱意晴在4月世界盃佛羅里達站中勇奪女團銅牌，並於7月世界盃馬德里站摘下混雙銅牌；李彩綺也在5月世界盃上海站中獲得女團銅牌。

此外，楊凱涵在6月亞洲盃中也為隊伍獲得男團銅牌，優異成績充分展現彰銀射箭隊的競技實力。

中華企業射箭聯賽今年進入第七年，藉由賽事舉辦，讓選手有機會適應多元比賽環境，提升實戰經驗，在關鍵時刻發揮實力，為邁向更高層級的競技舞台奠立基礎。

企業聯賽於全國各地舉辦，彰化銀行善用營業據點優勢，讓各地員工共同參與體育盛會，為增加射箭活動參與率及地區普及化，繼去年主場日於高雄市左營國家運動訓練中心舉辦後，今年選擇新北市板橋體育場，由北部地區員工組成熱血啦啦隊，為參賽選手加油打氣，場面熱鬧非凡，充分展現彰銀人團隊精神與凝聚力。

彰銀扶植體育發展，除贊助選手與賽事外，更從企業內部做起推動運動文化，設有體育委員會推廣健康運動風氣，成立各項運動社團如登山、太極拳、高爾夫、籃球、桌球、羽球、網球等球類運動等。

配合彰銀120周年慶祝活動，將於10月18日同日分區舉辦全行健行及登山活動，鼓勵員工走向戶外鍛鍊身體，增強體魄，展現運動企業的活力。

未來彰銀將持續贊助各類體育賽事，培育優秀的菁英選手，參與更多國際賽事，為國家爭取榮耀，厚植台灣與國際接軌的運動軟實力。