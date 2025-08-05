玉山金控（2884）攜手南山人壽共同舉辦「快樂捐血，讓愛相隨」公益活動，鼓勵更多國人一同響應捐血，於7月28日至8月2日連續七天，在全台灣包含台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、台中、彰化、嘉義、台南及高雄等地區之人潮聚集處，如醫院、百貨商場、捷運站及玉山與南山的營業據點等共38個捐血站點，成功號召3,839位捐血者熱情響應，募集到5,589袋熱血，在此期間注入無限溫暖，傳遞更多的愛與幸福。

玉山金控董事長黃男州表示，台灣推動捐血運動至今已超逾50年，在全體國人一同努力與投入之下，台灣的捐血率名列世界前茅，但受到疫情、極端氣候或是少子化等影響，血庫仍時常告急。

黃男州表示，此次玉山再次攜手南山，透過雙方共同宣傳捐血資訊，發揮企業影響力號召顧客及民眾共襄盛舉，玉山員工也自願投入志工服務並挽袖捐血，期望能讓血庫安全存量可以適度恢復，確保國人醫療所需，讓愛心熱血幫助更多有需要的人。

南山人壽董事長尹崇堯表示，很榮幸今年能和玉山再次攜手合作，透過整合雙方的資源與影響力，發揮更大的公益力量，南山人壽內外勤同仁積極參與，邀請保戶、親友及社區民眾一起響應愛心捐血，在緊急時刻能夠幫助更多的生命。

南山人壽與玉山長期以來不僅在業務領域保持緊密合作，更共同致力於社會公益，攜手推動多項弱勢關懷計畫，包括玉山長期挹注「南山慈善基金醫療關懷計劃」。

雙方亦合作為台南市經濟弱勢長者投保微型保險，提供基本意外險保障。

自2024年起，於彰化縣推動「南山產物微型火災不便費用保險」，持續關懷並守護更多需要幫助的民眾。

玉山長期深耕台灣，落實在公司治理、環境永續及積極參與各項社會公益與關懷活動，今年已連續26年舉辦愛心捐血活動，推動關懷偏鄉及弱勢，包括育幼院關懷活動、反毒教育的推廣、關懷學童專案以支持更多教育學習、與中醫師一同推動全台巡迴醫療等，期望持續發揮正面影響力，結合更多志同道合夥伴的力量，一同邁向永續未來。