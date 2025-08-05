富邦金控（2881）以永續行動回應氣候變遷挑戰，自2021年領先台灣金融業發布第一本氣候相關財務揭露（TCFD）報告書後，今年第五度發布氣候相關財務揭露報告書，並已連續三年榮獲英國標準協會（BSI） TCFD符合性查核最高等級「Level 5+：Excellence」殊榮，顯示富邦金控於氣候相關財務揭露已具備高成熟度。

富邦金控董事長蔡明興指出，全球氣候危機日益加劇，氣候變遷引發的極端災害頻傳，加州野火、瑞士冰川崩塌等事件均顯示氣候行動刻不容緩。去年的聯合國氣候峰會（COP29）也以氣候金融為核心議題，全面推進全球減碳進程。富邦金控自2021年即已擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，協助客戶永續轉型，並推動「Run For Green™ 奔向綠色」計劃，在金融與非金融面發揮影響力，攜手利害關係人，推動台灣產業邁向永續轉型。

富邦金控2024年氣候相關財務揭露報告書展現在氣候風險管理與減碳行動上，持續精進與實質進展的三大作為。第一，精進氣候風險量化分析：針對氣候風險因子對死亡及住院預期理賠支出之影響進行量化評估，強化風險辨識與管理能力。

第二，訂定更加積極的投資／脫碳策略時程：自2021年起即針對五大高碳排敏感性產業制定授信業務准入／撤資標準，今年進一步提出更積極的脫碳時程，預計2030年底前全面退出燃料煤相關產業、2040年底前全面退出非典型油氣產業之投資與承保業務。

第三，強化議合行動：富邦金控近二年攜手主要子公司舉辦「SBT科學減碳目標」及「永續經濟活動認定參考指引」議合工作坊，協助企業客戶理解與落實減碳規劃，促進接軌國際減碳標準。

富邦金控亦是全台最早遞交科學基礎減碳目標（SBT）承諾書的金融保險業者，更積極參與國際永續倡議，成為RE100成員、加入碳核算金融聯盟（PCAF）和亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）等。

富邦金控秉持「正向力量 成就可能ᵀᴹ」的品牌精神，致力協助台灣產業共同面對氣候變遷議題。展望未來，將持續精進氣候變遷風險管理，提高價值鏈氣候韌性，同時協助客戶低碳轉型、支持綠色能源產業發展。