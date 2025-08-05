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一銀推中山商圈 TWQR 支付

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
第一銀行攜手台北捷運推中山商圈TWQR多元支付，第一銀行總經理周朝崇（中）、副總經理劉培文（右）出席「夏日亮點花樂Me」活動。第一銀行／提供
第一銀行攜手台北捷運推中山商圈TWQR多元支付，第一銀行總經理周朝崇（中）、副總經理劉培文（右）出席「夏日亮點花樂Me」活動。第一銀行／提供

第一銀行響應政府推動TWQR行動支付政策，持續拓展台灣Pay數位支付場域，攜手台北捷運參與「夏日亮點花樂Me」活動，協助中山商圈店家導入TWQR行動支付服務，活動期間消費滿額，最高可享500點捷運點（相當於500元）回饋。

慶祝台北捷運中山站1號出口完工全新開放，9月28日前心中山線形公園北段及南段結合花藝及日系創意主題，每周末邀請30至100家日本創作品牌來台展演，包含Connect-Asia Tokyo、藝術家Elise Liu、AKB Team TP、西川淑敏舞踊知家、Swing Taiwan與菊丞和服等，並有聯名打卡點與主題活動，打造台北年輕族群最具人氣商圈。

現場同步設置TWQR支付指引，活動期間每周五、六、日於捷運商圈中山站市集，以台灣Pay於指定攤販掃碼進行支付，單筆消費200元以上即享50點捷運點回饋，活動期間每一金融卡/帳戶/捷運會員帳號回饋上限500點，直接於活動現場服務櫃台進行兌換，數量有限送完為止。

TWQR目前已吸引全台超過37萬家特店使用，商店只要申請TWQR行動支付服務，即可接受台灣Pay及電支機構用戶付款，擁有多元支付收款方式，並可透過台灣Pay收款App快速完成對帳與退貨管理，大幅提升營運效率與支付彈性。

第一銀行表示，行動支付已成主流趨勢，未來將持續推廣TWQR應用場域，串聯商圈、市集等各通路，協助店家邁向多元支付營運新階段。

捷運 行動支付 第一銀行

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