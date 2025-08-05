第三方支付公會 綠界科技總經理劉士維掌舵

第三方支付服務業商業同業公會籌備會昨（4）日舉行第一次會員大會，這是台灣第三方支付產業發展史上的重要里程碑。

目前共計40家企業加入成為創會會員，包括綠界科技（6763）、藍新科技、紅陽科技等業者。會後公會也完成首屆理監事選舉，由綠界科技總經理劉士維擔任第一任理事長。

劉士維表示，第三方支付每年約有餘千億元的規模，目前市場仍在持續擴大中。而公會將建立法規、業務、風險及創新等四大委員會，分工負責不同領域的專業事務。各委員會將從9月開始定期召開會議，追蹤各項工作進度，確保公會各項業務有序推進。

劉士維說，公會成立後將與數位產業署等主管機關建立定期溝通機制，透過產業實務經驗與政府政策規劃的結合，共同推動法規調適工作。

在產業自律方面，公會將於今年底前完成「第三方支付服務業者自律公約」的制定工作，建立產業統一標準。