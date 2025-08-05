聽新聞
0:00 / 0:00

第三方支付公會 綠界科技總經理劉士維掌舵

經濟日報／ 記者戴玉翔陳昱翔／台北報導

第三方支付服務業商業同業公會籌備會昨（4）日舉行第一次會員大會，這是台灣第三方支付產業發展史上的重要里程碑。

目前共計40家企業加入成為創會會員，包括綠界科技（6763）、藍新科技、紅陽科技等業者。會後公會也完成首屆理監事選舉，由綠界科技總經理劉士維擔任第一任理事長。

劉士維表示，第三方支付每年約有餘千億元的規模，目前市場仍在持續擴大中。而公會將建立法規、業務、風險及創新等四大委員會，分工負責不同領域的專業事務。各委員會將從9月開始定期召開會議，追蹤各項工作進度，確保公會各項業務有序推進。

劉士維說，公會成立後將與數位產業署等主管機關建立定期溝通機制，透過產業實務經驗與政府政策規劃的結合，共同推動法規調適工作。

在產業自律方面，公會將於今年底前完成「第三方支付服務業者自律公約」的制定工作，建立產業統一標準。

服務業 第三方支付

延伸閱讀

日本橫濱花火大會海上船失火 影片拍下一片火海還傳出爆炸聲

嘆八炯道歉「不夠完整」 可巴德猶太協會創會理事長方恩格：別拿納粹操作政治

中華民國童軍代表團赴葡萄牙世界羅浮童軍大會 舉行台灣日活動獲好評

加速取回詐款 彭金隆：將延長銀行圈存疑似詐款時間

相關新聞

國銀六大核心放款不夠力 上半年僅達全年目標35%

金管會統計，2025年6月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆298億元，單月增加607億元是今年次高增幅，反映季底企業資金...

元大壽21.9億奪AIT舊址地上權 12標的唯一標脫…反映市場涼颼颼

國產署今年第二批國有地上權昨（4）日開標，12宗標的僅標脫一宗，標脫率僅8.3％。此次唯一標脫的土地是位於台北市大安區的...

元大人壽長期投資 獵地不手軟

元大金控旗下子公司元大人壽昨（4）日公告重大不動產投資案，以21.97億元，溢價率10.57%，取得原美國在台協會AIT...

臺銀壽4.6億買不動產 分行建築自有化

臺銀人壽不動產投資新進展，臺銀人壽昨（4）日重訊公告以4.6億元取得臺灣銀行內湖分行所在建築物，主要是為了發揮集團綜效，...

金管會五招 拚亞洲資管中心 全面鬆綁金融環境

金管會昨（4）日宣布「2025臺灣週」將於10月15日登場，主委彭金隆主持啟動儀式，宣示推動台灣成為亞洲資產管理中心。金...

2025臺灣週 10月15日登場

為推動台灣成為亞洲資產管理中心，金管會首度攜手證券F4一起舉辦「臺灣週」活動，將於10月15日至23日舉行，開幕當天將舉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。