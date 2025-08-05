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國銀六大核心放款不夠力 上半年僅達全年目標35%

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
金管會統計，2025年6月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆298億元，單月增加607億元是今年次高增幅，反映季底企業資金需求回溫。但因5月出現放款縮水，上半年累計新增僅1,323億元。 路透
金管會統計，2025年6月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆298億元，單月增加607億元是今年次高增幅，反映季底企業資金需求回溫。但因5月出現放款縮水，上半年累計新增僅1,323億元。 路透

金管會統計，2025年6月底國銀對六大核心產業放款餘額8兆298億元，單月增加607億元是今年次高增幅，反映季底企業資金需求回溫。但因5月出現放款縮水，上半年累計新增僅1,323億元，僅達全年3,800億元目標的35%，進度明顯落後，金融圈直言「全年恐難達陣」。

銀行主管分析，6月台幣匯率趨穩、銀行有季底拚業績壓力，加上綠能轉型政策推動，有助穩住放款動能。

不過，關鍵仍在下半年，美國對台最終關稅，將牽動企業資本支出意願，恐影響放款續航力。

從六大產業別觀察，6月僅「綠電及再生能源」、「民生及戰備」、「台灣精準健康」三大領域持續增貸，其餘「資訊及數位」、「資安卓越」與「國防及戰略」則呈現負成長。

其中，國防與資安卓越產業放款減幅最大，單月各減少211億元與152億元，雙雙連兩月衰退，顯示高科技與傳產面對國際變局採取保守因應。

銀行業者指出，國防與戰略產業多為鋼鐵、煉鋁等傳統製造業，資安產業則涵蓋電子零組件與通訊設備，在6月關稅不確定性升溫下，企業多延後資本支出計畫，影響放款動能。

反觀政府政策支持的「綠能及再生能源」與「民生及戰備」產業表現突出，6月分別月增678億元與295億元，資金集中流向電力供應、石油與煤製品等基礎建設項目。

累計上半年，兩產業分別新增放款1,094億元與1,025億元，成長動能最強。

資安 台幣匯率 資本支出

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